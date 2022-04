El receptor de los Cerveceros da positivo a dopaje

El receptor de Milwaukee Pedro Severino fue suspendido 80 juegos tras dar positivo en un control antidopaje, con lo que se convirtió en el cuarto pelotero de Grandes Ligas sancionado en dos días.

Severino arrojó positivo por la sustancia clomifeno, informó ayer la oficina del comisionado. Se trata de un fármaco que se usa para inducir la ovulación en los tratamientos de fertilidad.

El catcher dominicano perderá casi la mitad de su salario de 1.9 millones de dólares. Se disculpó con los Cerveceros, compañeros de equipo y aficionados.

“Desde finales de 2020, mi esposa y yo habíamos estado tratando infructuosamente de empezar una familia”, dijo Severino en un comunicado emitido por la asociación de peloteros. “Cuando regresamos a Dominicana después de la temporada 2021, buscamos asistencia médica para determinar por qué no habíamos tenido éxito”.

“Uno de los médicos que consulté me recetó un medicamento para el tratamiento de problemas de infertilidad. Desafortunadamente, ahora sé que el medicamento contenía clomifeno. Acepto la responsabilidad por este error y he optado por no impugnar mi suspensión”, añadió.

Veterano de siete años en las Mayores, Severino cumplía su primera temporada con los Cerveceros tras jugar anteriormente con Washington y Baltimore. Bateó para .248 con 11 jonrones y 46 carreras impulsadas con los Orioles en 2021. De por vida, registra un promedio de .235 con 33 jonrones y 133 impulsadas.

“Me han hecho más de 100 pruebas en mi carrera y nunca había tenido un problema”, dijo Severino. “Al intentar empezar una familia, cometí un error”.— AP