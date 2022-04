Arranca el torneo en Augusta con Woods en la mira

Cinco jugadores tienen la posibilidad de escalar al número uno del mundo en caso de ganar el Masters de Augusta. Otro puede completar el Grand Slam en su carrera si se viste con el saco verde.

Así de diverso y poderoso es el talento en estos días dentro del golf, de cara al primer major del año.

Pero siete palabras que se escucharán a las 10:34 de hoy, seguramente tendrán el poder de opacar todo lo demás en el arranque de la edición 86 del Masters.

“Fore, por favor. Tiger Woods al drive”.

Esas palabras desde el primer tee en el Augusta National no se han pronunciado desde el 15 de noviembre de 2020, la última vez que Woods jugó, y caminó en un torneo.

Los mejores siete jugadores del mundo tienen 30 años o menos. Pese a que el golf está rebosante de juventud, no está listo para dejar atrás su pasado, especialmente cuando ese pasado se relaciona con Woods y después de que había todos los motivos para preguntarse si volvería a competir a este nivel una vez más.

Junto con las imágenes de Woods portando cualquiera de sus cinco chaquetas verdes, hay otras tantas de su camioneta en el fondo de una colina en un suburbio de Los Ángeles, tras el accidente automovilístico que sufrió hace 14 meses y que lo dejó confinado a la cama de un hospital durante un trimestre.

En diciembre, cuando condujo un carrito para competir en un evento de 36 hoyos al lado de su hijo, Matt Kuchar, sugirió que su swing estaba listo para la Gira de la PGA.

Woods sonrió y dijo: “No, no, no, no. Estoy totalmente en desacuerdo. No estoy en ese nivel y no puedo competir en contra de esos muchachos ahora mismo. No”.

El martes reveló que iba a jugar y agregó poco después: “No me presentaría a un torneo a menos que piense que puedo ganarlo”.

“Simplemente es increíble. No sé que más puedo decir”, dijo el director del Masters, Fred Ridley, el miércoles. “Probablemente los pronósticos no eran muy altos hace unos meses, incluso algunas semanas atrás, sobre si iba a estar o no en el torneo.

“Pero cuando lo piensas, realmente no debería sorprendernos. Es uno de los deportistas más determinados y dedicados que he visto en mi vida”.

Woods regresó, de nuevo, y los otros 90 jugadores en el Augusta National deben sentirse como actores secundarios hasta que se conozcan los resultados.

“Tiger nos quita mucha atención, lo que creo que es algo bueno para nosotros”, dijo Scottie Scheffler, quien está haciendo su debut como el número uno del mundo. “Está acostumbrado a ser el centro de la atención. Tiger es el referente del golf profesional”.

El primer golpe del Masters de 2022 lo protagonizará el español José María Olazábal.

Olazábal, bicampeón del Masters (1994 y 1999), tendrá como acompañante al estadounidense J.J. Spaun, último jugador en clasificarse tras ganar el domingo el Valero Texas Open.

Tiger Woods, en tanto, saldrá al campo acompañado por el sudafricano Louis Oosthuizen y el chileno Joaquín Niemann.— AP Y EFE