Explotan los cañones de los Leones de Yucatán

Los Leones ganaron su segundo partido de la pretemporada.Su segundo juego ante el Águila de Veracruz, resuelto con buena tarde ofensiva y score de 7-2, se dio en un quinto encuentro de alineaciones diversas, típico en juegos de pretemporada.

Y en el line up presentado por el piloto Luis Matos sigue sin aparecer el tercera base nicaragüense Cheslor Cuthbert, quien se integró a las fieras antes del viaje a la Zona Norte. Y tampoco está Ramón Torres, quien en teoría será el torpedero titular, pero aún no se une a la manada. Torres es el único pelotero que falta por reportarse.

Y como es de esperarse, las ausencias causan suspicacias entre los aficionados. Propiamente al alto mando de las fieras no les gusta que los fanáticos hagan comentarios de ese tipo, pero causa extrañeza que Cutbher aún no se estrene, lo que puede ser de un momento a otro, y que Torres no se presente aún. Incluso llegaron varias preguntas al Diario sobre que ya no están en los planes del club esos dos extranjeros. La respuesta: todo en orden.

Por parte del staff de pitcheo felino abrió Yoanner Negrín, quien solo permitió par de imparables y una carrera limpia.

Hoy, las fieras regresan a Reynosa, dónde se disputará el juego tres contra el Águila. El horario está programado a las 7:30pm (por confirmar) en el Estadio Adolfo López Mateos, de acuerdo a un comunicado oficial.