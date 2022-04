Liga Mexicana de Béisbol: afición rechaza los juegos de 7 entradas

MÉRIDA.- Aficionados, peloteros y expeloteros, incluso profesionales, reprobaron la decisión de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) de quitar dos entradas a sus partidos de martes y miércoles, jugando siete actos esos días, a partir de la campaña 2022.



Varias voces pidieron al Diario hacer un manifiesto ante la Liga, al considerar que se atenta contra la esencia del béisbol.

En sus reglas básicas sobre el juego, la regla 7.01 de juegos reglamentarios (a) indica:

Un juego reglamentario (oficial) consiste de nueve entradas, a menos que se extienda por estar empatado, o acortado (1) porque el equipo local no necesite su mitad de la novena entrada o necesita solamente una fracción de ella, o (2) porque el umpire principal lo declara terminado.

El miércoles en la tarde, la Liga Mexicana de Béisbol sacudió al deporte nacional al publicar lo siguiente:

"Con ello, la LMB será la primera Liga de béisbol en el mundo en contar con juegos de siete entradas. Esta medida avala su compromiso irrestricto con la innovación para tener un mejor producto en sitio y la televisión. Cabe señalar que hubo una revisión exhaustiva de las ventajas y desventajas de esta decisión, tomándose la determinación de implementarla y hacer una evaluación de dicha medida desde todos los ángulos.

Los juegos de martes y miércoles de la campaña regular tendrán un horario fijo en cada plaza, con el inicio del juego a las 19:30 horas (CST), a excepción de los Toros de Tijuana por el huso horario de esta ciudad fronteriza.

Así, la LMB fue duramente criticada por esta decisión. En comentarios al Diario aficionados nos expresaron lo siguiente.

“La noticia es aberrante y atenta sobre la esencia del juego, ya que cambia totalmente la percepción del béisbol, el manejo del pitcheo, los porcentajes de los bateadores. Qué pena que por algún interés comercial o económico las personas que están para defender nuestro amado deporte, llámese directivos, propietarios clubes, cadenas televisivas, tomen una decisión tan trascendental sin hacer un consenso con nosotros los aficionados, que somos los que finalmente sostenemos el espectáculo. Qué pena. Es un día muy triste para los que amamos este deporte”, escribió Hernán Evia Góngora, abonado desde hace décadas y conocido aficionado de este deporte.



“Con todo respeto: una mala decisión. No entiendo cuál sea el motivo, pero mal, muy mal. Antes, cuando estaba más fuerte la pandemia, no se hizo y ahora lo hacen como en las ligas infantiles. Están retrocediendo y si es así, yo por lo menos no asistiré a ningún juego de siete entradas. Muy mal, porque han cambiado cosas con este béisbol moderno, y ahora nos ponen esto… ¿en qué están pensando los directivos”, fue la opinión de Juan Carlos León, actualmente entrenador y quien jugó varios años con los Leones.