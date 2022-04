Terrell Owens está de regreso en los emparrillados

Terrell Owens regresa al fútbol americano profesional para demostrar que puede jugar a la edad de 48 años.

Owens, quien fue enaltecido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en el 2018, se une a la liga Fan Controlled Football para su segunda temporada. La liga de 7 contra 7 bajo techo se expande de cuatro a ocho equipos, y reanuda actividades el 16 de abril.

“Nunca realmente me retiré”, dijo Owens. “Simplemente es una oportunidad de asociarme con Fan Controlled Football y lo que están haciendo, dar a los chicos una oportunidad de jugar fútbol americano de verdad. Y, eh, nunca lo sabes. Podría tratarse de un trampolín para ir a la CFL, NFL, lo que sea el caso”.

Owens dijo que disfruta trabajar con los receptores. Ahora, le pagarán por hacerlo.

“No es diferente a lo que he estado haciendo los últimos cuatro o cinco años, corriendo por ahí, enseñando a los chicos, ayudándoles a cómo correr rutas, plantarse y partir, transicionar a la entrada y salida de sus rutas, y las cosas que me hicieron el miembro del Salón de la Fama que hoy soy”, explicó Owens. “Por qué no ir y hacerla de mentor y ayudar a algunos chicos, incluso quarterbacks, simplemente ayudarlos con el aprendizaje y comprensión de los diferentes niveles de la velocidad, porque he trabajado con chicos de preparatoria, he trabajado con chicos universitarios, y obviamente algunos tipos que están en las filas profesionales, también”

Owens es octavo en la historia de la NFL con 1,078 recepciones, tercero con 15,934 yardas en recepciones y tercero con 153 atrapadas de touchdown.

Es un cinco veces All-Pro de primer equipo, seis veces seleccionado al Pro Bowl. En total jugó 15 temporadas en la NFL.