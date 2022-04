¿En qué pensaba la LMB?

Vaya paliza que la gente del béisbol le está pegando a la Liga Mexicana por tomar una decisión que no tiene precedente.

Aficionados, peloteros y expeloteros, incluso profesionales, reprobaron la decisión de la LMB de quitar dos entradas a sus partidos de martes y miércoles, jugando siete actos esos días, a partir de la campaña 2022, con el fin de reducir la duración de los encuentros.

A la oleada de críticas a nivel nacional, varias voces pidieron al Diario hacer un manifiesto ante la Liga, al considerar que se atenta contra la esencia del béisbol.

En sus reglas básicas sobre el juego, la Regla 7.01, en apartado de Juegos reglamentarios, inciso A, indica: “Un juego reglamentario (oficial) consiste de nueve entradas, a menos que se extienda por estar empatado, o acortado (1) porque el equipo local no necesite su mitad de la novena entrada o necesita solamente una fracción de ella, o (2) porque el umpire principal lo declara terminado”.

El miércoles en la tarde, la LMB sacudió al deporte al publicar lo siguiente:

“Con la intención de reducir el tiempo total de los juegos y de tener enfrentamientos altamente competitivos, la Asamblea de Asociados de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) tomó la determinación de reducir los encuentros de los martes y miércoles, del rol regular de la temporada 2022, de nueve a siete entradas (con excepción de los juegos inaugurales); y de implementar el uso de cronómetros para agilizar las visitas y los cambios de lanzadores.

“Con ello, la LMB será la primera Liga de béisbol (profesional) en el mundo en contar con juegos de siete innings. Esta medida avala su compromiso irrestricto con la innovación para tener un mejor producto en sitio y la televisión. Los juegos de martes y miércoles de la campaña regular tendrán un horario fijo en cada plaza, con el inicio a las 19:30 horas, a excepción de los Toros de Tijuana, por el huso horario de esta ciudad fronteriza”.

Reacciones

¿Partidos de siete entradas? ¿Y las reglas? ¿Y los formatos establecidos en la competencia desde la creación de este deporte? ¿Y los récords por romperse? ¿Y cómo pelear un título de bateo, si tienes dos entradas menos de juego? Preguntas de este tipo se han hecho aficionados de todas las latitudes beisboleras. Además del duro golpe al béisbol en su esencia, que es de juegos de nueve entradas, con pros y contras en su duración, llega otra, dura sin duda: los precios de boletos: ¿cobrarán menos los martes y miércoles? ¿Qué pasará con los abonados que ya pagaron sus boletos con anticipación por partidos de 9 entradas?

¿Qué pasaría si al fútbol soccer le quitan cinco minutos de cada uno de sus tiempos de 45, jugando diez menos? ¿O se elimina un cuarto en el americano, para no tardar tanto en los finales siempre prolongados?

La afición

Así como en todos lados donde se habla béisbol la LMB fue duramente criticada por esta decisión, en comentarios al Diario aficionados expresaron:

“La noticia que nos enteramos por el Diario la mañana de hoy respecto a que los juegos del Liga Mexicana que se lleven a cabo los días martes y miércoles de cada semana serán a siete entradas es aberrante y atenta sobre la esencia del juego, ya que cambia totalmente la percepción del béisbol, el manejo del pitcheo, los porcentajes de los bateadores. Qué pena por algún interés comercial o económico las personas que están para defender nuestro amado deporte, llámese directivos, propietarios de clubes, cadenas televisivas, tomen una decisión tan trascendental sin hacer un consenso con los aficionados, que somos los que finalmente sostenemos el espectáculo. ¡Qué pena! Es un día muy triste para los que amamos este deporte”, escribió Hernán Evia Góngora, abonado desde hace décadas.

“Con todo respeto: una mala decisión. No entiendo cuál sea el motivo, pero mal muy mal. Antes, cuando estaba más fuerte la pandemia, no se hizo y ahora lo hacen como en las ligas infantiles. Están retrocediendo y si es así, yo por lo menos no asistiré a ningún juego de siete entradas. Muy mal porque han cambiado cosas con este béisbol moderno, y ahora nos ponen esto… ¿en qué están pensando los directivos’”, fue la opinión de Juan Carlos León, entrenador en su natal Maxcanú, quien jugó varios años con los Leones.

“Muy desilusionado. Uno siempre espera la temporada para ver juegos de nueve entradas. Todos se preparan para nueve, por eso existe un cerrador, un preparador, por eso hay los holds (relevos de calidad). Eso golpea a todos, también a los mismos jugadores, también será menos trabajo, menos participación para los novatos. No me sorprende. Estuve en algunas juntas y sabía que querían quitar martes, querían poner un juego miércoles y doble jueves. Esto, porque estadísticamente los martes y miércoles son días de menos asistencia hay a los partidos. En costo sí les pegaba, creo que es por ello la decisión, pero es negativa para el juego”, nos detalló a su vez Santiago Huchim Paz, exjugador de Liga Mexicana y scout de equipos profesionales.

El cirujano Pedro César Góngora Navarrete, aficionado inconforme con muchas de las nuevas tendencias en el juego, escribió:

“Inmersos ya en el calor hemos aprovechado en casa para cambiar la ropa de los armarios. Es el momento en que mi esposa me pide de revisar qué ropa sirve y cuál no. Realizando esta rutina, me parece que esto del cambio de ropa de temporada es un ejercicio que puede servir también para revisar qué cosas de nuestras vidas debemos mantener porque nos siguen ayudando a generar vida, cuáles tenemos que soltar porque nos restan y cuáles tenemos que añadir, recordando que –desde la fe– todas las cosas son medios al servicio del fin que es llevar una vida buscando a Dios y su proyecto.

“Y por qué les digo esto: porque revisando la parte deportiva del Diario de Yucatán me entero que la Liga Mexicana de Béisbol decide cambiar por “dinero” los partidos a siete entradas. Los abonados compramos para nueve y dos o tres dobles juegos a siete, pero a la Liga Mexicana, y menos a los directivos de los Leones y de los otros equipos, les interesan los abonados. Pero olvidemos a los abonados, que ya sabemos a la directiva de los Leones no les importa: jugar a siete entradas un partido de béisbol, es una aberración- Porque mataron de un plumazo las estadísticas y récords, porque no es lo mismo un juego perfecto de nueve entradas a uno de siete, por donde se le mire, tal vez mañana una televisora quiera de cuatro o cinco entradas y dinero es dinero”, expresó el aficionado.— Gaspar Silveira Malaver