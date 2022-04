Meritorio empate de los Venados en el “Morelos”: 2-2

Esta vez no ganaron, pero lo que están haciendo los Venados FC Yucatán en el actual Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX es para prestarle atención.

Con una gran capacidad de reacción después de verse superados en la segunda parte, los ciervos empataron 2-2 ante el Atlético Morelia, para llegar a 23 puntos e instalarse en la séptima plaza del campeonato de plata.

Los reyes del empate del torneo —tienen siete, el equipo que más puntos ha dividido en las 16 fechas— se fueron al frente luego de una tremenda jugada de Ángel López por la izquierda. El atacante desbordó y luego le cedió un bombón a Manuel Pérez, quien plantado ante Santiago Ramírez abrió el marcador en el Morelos, en el tiempo de reposición de la primera mitad.

Con el 1-0 en contra y para no caer en la general —Morelia llegó con el empate a 24 puntos, un puesto arriba del cuadro yucateco— el equipo purépecha se fue con todo al frente y encontró la luz al minuto 59. Luis Pérez se encontró una pelota que recentró un compañero con la cabeza e hizo el 1-1.

Un mazazo duro para los de Carlos Gutiérrez Barriga. Y otro duro golpe llegó apenas cuatro minutos después. Con el mismo pecado.

De nuevo en una jugada con varios toques en el área, ahora desde un balón parado, derivó en el segundo del Morelia, obra de Manuel Milke quien con la cabeza le dio la ventaja a su equipo.

Pero a estos Venados, decíamos, tienen que prestarle mucha atención en todo momento del partido.

De nueva cuenta Ángel López, ahora por la derecha, sacó un centro espectacular que remató Mauro Pérez casi a bocajarro para sentenciar el empate de los ciervos.

Van “día a día”

Son nueve partidos sin perder en Liga. Pero los Venados no pierden la cabeza.

Al menos eso piensa Carlos Gutiérrez Barriga, quien se centra en el “día a día” para no perder el piso.

“Nos centramos en el día a día, en el partido a partido. Me parece que hoy vinimos a jugar con... si no es el mejor equipo de la liga, si uno de los mejores en una gran cancha con una gran afición y por eso no tengo más que sentirme orgulloso por el partido que hicieron los muchachos”, señaló en la rueda de prensa postpartido. “Hicimos un primer tiempo muy bueno, el segundo tiempo le dieron la vuelta, pero pudimos reaccionar. Estamos para pelear el próximo partido y asegurar estar entre los ocho primeros de la tabla”.

Y es precisamente eso lo que mostraron ayer los ciervos, que no escatiman esfuerzo ni talento ante nadie, le juegan de tú a tú a cualquiera y eso puede traer más felicidad que desazón mirando a lo que viene.

“Mi equipo fue planeado para estar peleando arriba, ese es el compromiso desde un inicio... estábamos para pelear por ser de los cuatro primeros, hoy matemáticamente nos alejamos de esa situación, pero podemos pelear por el quinto lugar. Venados está para ser un constante en liguillas, es el compromiso que tenemos con la directiva”, señaló.

También se habló de la intención de los yucatecos por buscar el ascenso. La directiva entregó toda la documentación a la Liga MX para buscar la certificación y poder aspirar a ascender en caso de ser campeones.

“El mensaje siempre ha sido muy claro, el presidente quiere ascender al equipo, tener a un equipo de Yucatán en Primera División. Esa visión se logra transmitir. Ese es el sueño de este equipo”, concluyó el timonel.

Cuatro clubes además de los Venados (el mismo Morelia, Leones Negros de la U de G, Correcaminos y Atlante) metieron sus documentos con la intención de recibir la certificación para el ascenso a Primera División.

Para que esta posibilidad exista al menos cuatro de ellos deben recibir luz verde para esto.— MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN LÓPEZ

