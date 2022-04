Gaspar Silveira Malaver: Menos entradas y falta de talentos

¿Juegos de 7 entradas en lugar de juegos de 9 entradas? Pensé era una broma de las que abundan en las redes sociales. Fue un anuncio real. La Liga Mexicana lo presentó no como un experimento, sino como una imposición: va porque va.

¿Y la esencia del juego?

Bueno, una de varias partes de la esencia la fueron bateando los directivos y los mismos peloteros con el paso de los años.

Así, lentamente, hasta llegar a decisiones que contravienen a lo que es un partido profesional: se juega a nueve entradas. Es regla.

La regla 7.01, como apuntamos antes, lo dice: Un juego reglamentario (oficial) consiste de nueve entradas.

Podrían hacerse pruebas y tal vez de allí irse a la realidad futura. Pero tal vez nuestra principal liga de béisbol, o la más antigua, debería poner atención a otros puntos que pueden ser más razonables.

El ejemplo uno va enfocado al tiempo de duración de los partidos. Duran mucho, muchísimo, pero si esto sucede se debe en gran parte porque son los mismos peloteros y la calidad del juego lo hacen lento. Y al decir esto, quiero referirme al talento, al juego que desarrollan los peloteros, a su conducta propia. Cuando crecieron las Ligas Mayores en la expansión de 1993 con la llegada de Colorado y Florida, también el béisbol de Grandes Ligas bajó su nivel porque subieron a las Mayores peloteros que, en honor a la verdad, no tenían talento para estar allá. Y luego aparecieron Tampa y Arizona, y se expandió más el nivel bajo. Eso ha pasado con la LMB: equipos que van, equipos que vienen. La Liga Mexicana no necesita 16 ni 20 equipos. Porque no serviría de nada llegar a más plazas, si el nivel de juego deja de ser competitivo. ¿A qué aspiran Campeche, Tabasco, Durango, aquí en la Mexicana, o Kansas City, Miami, Pittsburgh, en las Mayores? Es más, peor aún en México, ni siquiera para formar peloteros, porque ni eso ocurre, caso contrario de clubes de MLB, donde los de mercados pequeños, que siempre tienen una que otra joya.

Entonces, en mi punto de vista, es el talento mexicano el que hace lentos los juegos. Mire cuántas bases por bolas se firman, cuántos lanzadores suben al cerrito por juego. Y lo que tardan en sus llegadas a la loma y el calentamiento que obligatoriamente hacen antes de entrar en acción. Mire a tal o cual bateador tardando en sus turnos, pidiendo tiempo, ajustando sus guanteletas en sus rituales. Y los umpires, que igual han mostrado poca capacidad en sus decisiones (no todos, aclaramos), tienen zonas de straic muy distantes de la realidad. Y todo lo que se tarda en las revisiones de televisión. Los equipos hoy en retan cualquier cosa y eso afecta a todos.

Más equipos, menos peloteros de calidad, más duración de los partidos. Nos expandimos, pero abaratamos un juego que tuvo reglas cambiantes desde hace años y que sigue haciendo inventos e intentos, como el corredor automático en entradas extra en MLB.Pero... quitar dos entradas a los juegos para reducir tiempos, cuando lo propio es un análisis a fondo desde todas las perspectivas.

Claro está, se habla de aprovechar ventajas que dan los contratos de televisión, que al dar espacios, requieren menor duración de cualquier espectáculo.

¿Usted cree que le quitarían minutos al fútbol soccer en vez de desaparecer a equipos que no tienen nivel de Primera? ¿O le van a quitar la pausa de los dos minutos a los juegos de la NFL, porque duran mucho los finales?

A los medios, por tiempo, claro que les conviene: menos tardados los cierres de edición, más tiempo libre en las televisoras o la radio, o las redes sociales donde se transmiten los partidos. El periodismo deportivo así es.

La Liga Mexicana no pensó tampoco en los aficionados. ¿Les cobrará menos por darles partidos de siete entradas? ¿Leeremos: Martes y miércoles de siete entradas a diez pesos; de jueves a domingo, de nueve actos, a 12 pesos? Si no va gente en esos dos días, como se rompen el pecho diciendo, es simplemente porque la calidad de su espectáculo es bajo.

Tampoco pensó en que la esencia de los juegos de béisbol son los récords, las cifras, la historia. Los bateadores, ejemplo, tendrán menos turnos al bate para alcanzar récords; habrá menos lanzadores en la loma, menos oportunidad para los jóvenes que generalmente es en las entradas finales donde se pulen con sus primeros turnos al bate.

Los tiempos cambian. Y el dinero importa más que la esencia y el romanticismo. Mérida, abril de 2022