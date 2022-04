”Tuzo” Cruz, más cerca

La llamada que esperaba Josué “Tuzo” Cruz llegó antes de lo planeado.

El joven yucateco, campeón mundial de muay thai, partirá este domingo a París, Francia, donde completará su preparación de cara a su estreno en el One Championship en Asia.

El debut en la competencia de mayor trascendencia en este arte marcial será en escenarios de Singapur, en fecha por anunciar.

“Es un sueño. Y llegó la hora de ir a afrontar ese reto que es estar en las Grandes Ligas de este deporte”, dijo ayer el peleador, durante su última jornada de entrenamiento, con su padre Rubén Cruz Grajeda, antes de viajar a Europa para un campamento y posteriormente partir a Oriente.

Josué “Tuzo” Cruz Alemán es monarca mundial de la categoría de 62 kilogramos, y la corona la capturó el año pasado en Francia, de donde luego surgieron los contactos para unirse al One Championship, siendo el primer mexicano vinculado con esta organización.

Tiene una larga lista de logros en su palmarés. Fue monarca del Panamericano de Argentina en 2015, subcampeón en el Mundial Amateur en 2016 en Suecia, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Rusia en 2017, campeón de Norteamérica en 2018, viajó al Campeonato Mundial en Bosnia en 2019 como seleccionado nacional y ganó el título Mundial de K-1 (Kickboxing) en Francia en 2021.

“Ha sido un trabajo intenso, no se puede hablar de menos, pero es hora de buscar otros horizontes. En Francia entrenaré con gente de alto nivel, que es lo que se requiere. Aquí no tengo exponentes de mi categoría y no avanzamos si seguimos así”, explicó el gladiador.

Sobre ese tema comenta igual que “es positivo hablar de los avances que tiene esta disciplina, cada vez hay más jóvenes practicándolo y van en crecimiento. Eso es positivo, y si te consideran para pelear en otros lugares, esa es señal de que vas haciendo las cosas bien”.

Hora apropiada

De hecho, considera que “a veces no tomamos las decisiones en el momento correcto. Ahora me llega esta oportunidad. Estaba considerado para ser meses después, pero ya quieren que esté entrenando allí y es hora de decir: ¡Vamos… adelante! Sacrificas muchas cosas, familia, amigos, comodidades… pero la meta es llegar lejos y la única forma de hacerlo es yendo a Asia a pelear con los mejores”.

Con apoyo de varios patrocinadores particulares y respaldo por instituciones como el IDEY, Cruz Alemán sostendrá estos viajes, en espera de retribuir pronto lo que hacen por él.

“Voy por mi sueño. Y espero alcanzarlos pronto”, comentó.— Gaspar Silveira