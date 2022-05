EE.UU.— Dmitry Bivol asombró al convertirse en el boxeador que le ganó al catalogado como "El mejor libra por libra" el pasado 7 de mayo. La sorprendente forma de defender su título de campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por decisión unánime a Saúl "El Canelo" Álvarez ha provocado que los aficionados, y por supuesto el tapatío, deseen la revancha. El boxeador ruso no descarta la opción, pero para aceptar le ha puesto una condición al mexicano, ¿de qué se trata?

Bivol le pone una condición a "El Canelo" Álvarez para aceptar la revancha

En entrevista, Bivol contó a Behind the gloves que cuando terminó la pelea "El Canelo" se le acercó y le dijo que quería la revancha, a lo que el ruso le respondió: “Sí, no hay problema, pero hagamos una nueva negociación”.

El ruso reveló que le gustaría arrebatarle sus cuatro cinturones de campeón mundial de peso supermediano por lo que estaría dispuesto a la revancha con Álvarez, pero con la condición de que Saúl baje de las 175 libras a las 168.

“Tal vez para la próxima pelea sea por los cuatro cinturones en su división supermediano. Él tenía el cinturón en semipesados [de la OMB que ganó ante Sergey Kovalev en 2019], tal vez debería intentar en su tamaño natural, por menos peso y para mí también”, puntualizó Dmitry.

Por su parte, el representante del campeón semipesado, Vadim Bivol, señaló que ellos aceptaron “todos los términos establecidos por "El Canelo", por ello esperan que él responda de la misma forma si desea la revancha.

Cabe destacar que "El Canelo" Álvarez es actualmente campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la AMB.

“Esto no se quedará así”, declaró Saúl "El Canelo" Álvarez después de perder ante Dmitry Bivol en Las Vegas

La pelea con el boxeador ruso representó para "El Canelo" Álvarez su segunda vez derrota como profesional, por lo que ahora tiene un registro de 57 triunfos (39 KOs), dos empates y dos derrotas.

Recomiendan a "El Canelo" Álvarez no pelear la revancha contra Dmitry Bivol

De acuerdo con El Universal, personas cercanas al multicampeón de boxeo Saúl "El Canelo" Álvarez, intentan convencerlo de que por más frustrado que esté, una revancha con el ruso Bivol, no es lo adecuado por el momento.

"Tratan de persuadirlo para que continúe con la idea de la trilogía ante Golovkin en septiembre, además de que está firmada por contrato", reportó el medio mexicano

"Los amigos del boxeador, le solicitan que se calme y que mejor no se exponga a perder otra vez de manera consecutiva", añadió El Universal.

Es importante mencionar que en la pelea que se disputó en el T-Mobile Arena de Las Vegas el pasado sábado 7 de mayo, los tres jueces dieron el triunfo a Bivol por decisión unánime con tarjetas de 115-113. De esta manera se mantiene invicto con 20 triunfos (11 KOs).