Flamencos, proyecto de fútbol y más

El mundo está lleno de ideas que a veces no cristalizan simplemente porque no se intentan cristalizar siquiera. El intento de los creadores del proyecto Club Flamencos de Mérida FC está caminando porque sus precursores se animaron a manifestarlo.

Y las metas trazadas procuran ir cumpliéndolas de poco en poco.

Los Flamencos tienen como prioridad ser una casa para el fútbol. “Queremos que llegue todo aquel que quiera jugar fútbol, el que no tenga posibilidades económicas para jugar, aquí será ayudado”, destaca Fernando Castillo Gamboa, presidente de la asociación civil y del equipo.

Con ese precepto es como van cimentando las bases de su proyecto.

¿A dónde quieren llegar? “No es solo decir tenemos un sueño, sino queremos concretarlo. Y la idea más clara que tenemos es llegar a la Tercera División. No vamos a correr, pero sí tenemos claro que queremos llegar allá”, comenta el directivo, durante una pausa de una intensa jornada sabatina, con actividades diversas, teniendo como eje central un partido amistoso entre el equipo flamenco y el Real Villas Oriente.

Todo surge por la afición de un grupo de amigos encabezados por Castillo Gamboa. Intentaron formar un equipo, luego una organización con todas las de la ley, estructurado, con bases y espacios para todos.

“Muchos niños y jóvenes quieren jugar y no pueden porque no tienen recursos. En todos lados te cobran por jugar, incluso en niveles profesionales. Aquí es distinto: ¿quieres jugar? Ven, aquí tenemos espacio y gente capacitada para ayudarte”, expresa.

Su idea ha llegado a diversos puntos de la ciudad, de allí que cada vez sean más los niños y jóvenes que quieran unirse a sus filas. Hay, incluso, gente en situación vulnerable, chicos que han pasado problemas con adicciones, víctimas de la desintegración familiar.

“No tienen idea de cuántos muchachitos quieren una oportunidad y no la tienen por diversos factores. Aquí lo que queremos es ayudarles”.

Al constituirse como asociación, decidieron que lo propio era tener gente que tuviera un trabajo para poder dedicarle todas las baterías, desde cuestiones administrativas hasta lo relacionado con el deporte.

“Tenemos gente en mercadotecnia, en deporte, y se les paga, no mucho, pero se les paga. La idea es que puedan tener un compromiso con el proyecto. Eso no sucede en otras organizaciones y de allí que no crezcan los proyectos”.

Decidieron entonces abrir sus espacios para la llegada de jugadores.

En lo futbolístico, su coordinador es Jair Chávez, un exprofesional que se identifica con la filosofía.

Trabajo de cancha

Cuentan actualmente con un equipo en el que hay jugadores de varias edades, con 23 años como tope, pero en el futuro cercano planean que, haciendo visorías y escouteos, puedan formar equipos para colocar en las ligas infantiles más importantes de Yucatán.

“Esa es una parte fundamental: llegar, por ejemplo, a la Liga Juan N. Cuevas, tener equipos allí, desarrollar nuestro semillero. Y más adelante pensar en cosas más grandes”.

De allí que no quiten el dedo del renglón: la Tercera División es un objetivo claro. “Estamos mentalizados en eso. Es difícil, lo sabemos, porque se requieren muchas cosas, entre relaciones, el aspecto económico, pero vamos a trabajar con todo para poder alcanzarlo. ¿Cuánto tiempo? Quizá un año. No sabemos, pero queremos que sea pronto”.

Y para ello necesitan fortaleza en todas sus filas. En la cuestión de la asociación, con Castillo Gamboa colaboran cercanamente André Lara Carrillo, como director deportivo; Jair, a cargo de la coordinación de entrenadores, y Fernando Victoria Briceño, auxiliar de deportes.

“Todos estamos en la misma sintonía y eso facilita las cosas. No se trata de un sueño solamente, sino de intentar que se convierta realidad”, comenta el presidente durante sus actividades del sábado pasado en Cholul, donde vendieron playeras, comida y otras cosas. “Así captamos recursos. Nuestros patrocinadores nos ayudan a cumplir con los gastos, pero siempre se tienen que buscar más recursos. Nosotros no solamente vamos y pedimos, también hacemos por obtenerlos. Esa idea la tenemos clara: tenemos que ayudarnos nosotros mismos”.

Y así nació desde hace unos años este proyecto llamado Flamencos. El nombre llega porque es una especie conocida y querida de Yucatán, no explotada antes. “Un flamenco es trabajador, bonito, elegante, nunca deja de luchar. Eso queremos con esta organización: no dejar de luchar por el objetivo”.— Gaspar Silveira