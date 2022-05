Nadal pierde en Italia

Comparta este artículo

Rafael Nadal padeció con una lesión en un pie hacia el final del encuentro que perdió ayer por 1-6, 7-5 y 6-2 ante Denis Shapovalov en la tercera ronda del Abierto de Italia.

En un momento del encuentro, el tenista español, de 35 años, caminó y se inclinó en la caja de toallas e hizo una mueca de dolor. También cojeó entre distintos puntos.

Fue una escena difícil para Nadal, especialmente debido a que el Abierto de Francia comienza en 10 días.

Nadal se perdió una gran parte del año pasado debido a una lesión en el pie izquierdo.

“Me lastimé de nuevo el pie y tengo mucho dolor”, admitió Nadal. “Soy un jugador que vive con una lesión. No es nada nuevo. Es algo que está ahí desafortunadamente. El día a día es difícil”.

Nadal regresó a la Gira la semana pasada tras sufrir una fisura en las costillas que lo dejó fuera seis semanas tras un magistral inicio del año que incluyó su 21er título de Grand Slam en Australia para establecer un récord.

El astro capituló la semana pasada en los cuartos de final del Abierto de Madrid ante Carlos Alcaraz, su compatriota de 19 años.

También ayer, la número uno del ranking Iga Swiatek debió exigirse al imponerse 6-4 y 6-1 ante la bielorrusa Victoria Azarenka para avanzar a los cuartos de final y estirar a 25 su racha de victorias.

Azarenka, exnúmero uno del mundo, se adelantó 3-0. Pero Swiatek encadenó cinco juegos seguidos en un intenso primer set que tomó una hora y 20 minutos.

“No andaba bien con mi primer saque“, dijo la polaca Swiatek. “Pero estoy feliz por ganar el primer set a lo feo y mejorar en el segundo. Eso me da la confianza de cuando mi tenis no está al 100%, me las arreglo para ganar los partidos”.

En contraste, el número uno mundial Novak Djokovic no pasó sobresaltos al despachar 6-2 y 6-2 a Stan Wawrinka, quien disputaba apenas su segundo torneo tras un par de cirugías en el pie izquierdo.

Djokovic, cinco veces campeón en Roma, se las verá ahora con el canadiense Felix Auger-Aliassime, quien puso fin a la marcha del estadounidense Marcos Girón al imponerse por 6-3 y 6-2. Será el primer duelo entre Djokovic y Auger-Aliassime en la gira.

Defensora del título en Roma, Swiatek intenta conquistar su quinto torneo consecutivo. La última jugada con una racha de triunfos más larga fue Serena Williams, quien enlazó 27 entre 2014 y 2015.

El excepcional momento de Swiatek la tiene como la favorita para proclamarse por segunda vez campeona del Abierto de Francia.

Swiatek se las verá ahora con la canadiense Bianca Andreescu. La campeona del Abierto de Estados Unidos de 2019 dio cuenta 6-4 y 6-4 de la croata.

Resultados

Además, la bielorrusa Aryna Sabalenka superó 6-1 y 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula.

En el cuadro masculino, el griego Stefanos Tsitsipas reaccionó para eliminar al ruso Karen Khachanov por 4-6, 6-0 y 6-3.

El alemán Alexander Zverev, campeón del torneo en 2017 y que también viene de alcanzar la final de Madrid, derrotó 6-3 y 7-6 (5) al australiano Alex De Miñaur.