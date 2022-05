Matteo no estará en París

Comparta este artículo

El italiano Matteo Berrettini, que se recupera de una operación en la mano derecha, ha anunciado que no disputará el torneo de Roland Garros y que su vuelta a la competición será en el inicio de la temporada de hierba.

El jugador transalpino, octavo del ránking mundial de la ATP, no juega desde el pasado mes de marzo, en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells para tratarse de la dolencia en la mano por la que tuvo que pasar por el quirófano.

El jugador romano, que llegó a semifinales en el Abierto de Australia, su mejor actuación en 2022, ha anunciado que no jugará el segundo Grand Slam de la temporada.

“Después de recibir noticias positivas de mi equipo médico he vuelto a entrenarme sobre hierba a gran nivel. La mano reaccionó bien y trabajo duro para encontrar la mejor forma. Sin embargo, mi equipo y yo hemos decidido que participar en Roland Garros, donde se juega el mejor de cinco sets, no es lo mejor para la progresión y la recuperación realizada hasta ahora. Por eso, he decidido realizar mi vuelta para la temporada sobre hierba”, comunicó Berrettini ayer en sus redes sociales.

Berrettini ha ganado dos torneos sobre hierba, en Stuttgart en 2019 y el pasado año en Queens, cuando fue finalista de Wimbledon.—EFE