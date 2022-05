Universiada Nacional 2022: Judoca pierde la vida luego de competir

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un momento de tensión y lamentable se presenció durante la Universiada Nacional 2022 que se disputa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante una de las competencias de judo, uno de los participantes falleció. Fue David Alejandro Gómez Flores, de la Universidad de Guadalajara, quien sufrió un paro cardíaco tras terminar su participación en su categoría en este deporte.

Más tarde, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Lamento profundamente el fallecimiento David Alejandro Gómez Flores, atleta de Judo de la Universidad de Guadalajara, quien perdió la vida durante la Universiada Nacional, en Cd Juárez. Envío mis sinceras condolencias a familiares, amigos y a la comunidad deportiva".

También la UDG lanzó un comunicado al respecto: "En la udg_oficial lamentamos profundamente el fallecimiento de David Alejandro Gómez Flores, estudiante del UDGVirtual_SUV e integrante de la selección universitaria de judo. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz".

¿Qué le pasó al judoca que falleció en la Universiada?

Al respecto, el Dr. Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la UdeG, señaló que se trató de una muerte súbita. "Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso", mencionó al describir cómo sucedieron los hechos.

Aclaró que "el paciente llegó al hospital todavía con signos vitales, se siguieron dando maniobras en el hospital, los protocolos intra hospitalarios de reanimación cardiopulmonar y fallece minutos después. En estos casos el desenlace es el mismo, incluso en un quirófano, no se pueden revertir", finalizó el galeno.