Pedro Porro aclara si le ''robó" la novia a Joao Félix; polémico vídeo se viraliza

PORTUGAL.— Pedro Porro se ha convertido en objetos de críticas luego de que se le viera fundiéndose en un cariñoso abrazo con la modelo Magui Corceiro, quien es novia de Joao Félix. La grabación en la que se le ve al lateral español del Sporting Clube dándole su camisa a la también actriz ha generado las sospechas de una presunta infidelidad. Tras los señalamientos, el futbolista ha roto el silencio para aclarar qué está pasado con la novia de su colega.

Pedro Porro le da su camiseta a la novia a Joao Félix

El defensa del Sporting de Portugal, Pedro Porro, está figurando y no precisamente por un tema deportivo, ya que el español se encuentra protagonizando una polémica extracancha en compañía de Magui Corceiro, modelo y actriz portuguesa, quien como se mencionó es novia del jugador Joao Félix.

En redes sociales, se difundió un vídeo que de inmediato desató el escándalo, pues en él se ve cuando el futbolista se acerca a las gradas donde se encontraban varios niños pidiendo con ansias su camiseta, pero Porro los ignora, ya que él se dirigía hacia la novia de Joao Félix, quien lo recibe con un cariñoso abrazo. Este momento hizo arden la idea de que entre ambos hay más que una amistad.

Pero no es la primera vez que se especula de una presunta infidelidad por parte de Magui Corceiro con Pedro Porro, pues hace un par de semanas en internet se filtraron unos vídeos en los que presuntamente el futbolista del Sporting de Portugal y la modelo habrían sido vistos muy cariñosos en un antro.

En el clip que circula en redes sociales se muestra a dos jóvenes quienes muchos señalan podrían ser Pedroy Magui. Aunque las imágenes no son del todo claras, aparentemente fueron captados besándose.

Pedro Porro aclara si le ''robó" la novia a Joao Félix

Luego de la gran polémica que se ha generado por un "abrazo", Pedro Porro se ha visto obligado a emitir un comunicado en el que aclara lo sucedido con la novia de Joao Félix.

Mediante una publicación en Twitter, el futbolista ha señalado que "tiene una relación especial" con Magui Corceiro, pero asegura que no tiene nada que ver con un caso de infidelidad.

"La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie", insistió el futbolista español.

Magui Corceiro, la novia a Joao Félix asegura que son “buenos amigos”

El escándalo ha sido tan grande que Magui Corceiro también ha decidido pronunciarse al respecto sobre el aparente "triángulo amoroso" entre Pedro Porro, ella y Joao Félix.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo portuguesa hizo una publicación en la que indicó que se sentía ridícula explicando lo sucedido con Pedro Porro, sin embargo, aprovechó para destacar que lo conoció recientemente y que solo son buenos amigos.

“Por un lado, me siento ridícula por dar justificaciones a personas que no me conocen para nada, pero ustedes no están entendiendo lo que está pasando. Esto está siendo surrealista, los mensajes que están enviando, están enviando amenazas de muerte... La gente está loca”, inició explicando la modelo.

“Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien”, añadió la novia de Joao.

Pese a la gran polémica que se ha generado, Joao Felix no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Margarita Corceiro?

Margarita Corceiro, más conocida como Magui Corceiro, es una actriz, modelo e influencer de 19 años nacida en Satarém, Portugal.

Su popularidad se vio incrementada cuando inició su relación de pareja con el conocido futbolista portugués Joao Félix, quien actualmente milita en el Atlético de Madrid.

En cuanto a su trabajo como actriz, interpretó el papel de 'Carolina Atalaia' en la telenovela portuguesa ''Prisioneira''. Igualmente, participó en otra telenovela portuguesa, ''Bem me Quer'', con el papel de 'Constança Trindade de Sousa'.

En la televisión portuguesa también fue una de las participantes del programa ''Bailando con las estrellas''.

Sobre su faceta de influencer, en su cuenta de Instagram comparte numerosas publicaciones en las que se la puede ver acudiendo a eventos o posando en diferentes lugares. Joao Félix también aparece en sus publicaciones.