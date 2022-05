Garbiñe vuelve a quedar mal

Comparta este artículo

Garbiñe Muguruza, primera favorita, volvió a desaprovechar la ventaja de hacerse con el set inicial y cayó ayer ante la zurda italiana Martina Trevisan, por 2-6, 6-4 y 6-1, en los octavos de final del torneo de Rabat de tenis.

Lo de Muguruza, que llegó a ser número uno mundial el 11 de septiembre de 2017, en los últimos meses es complicado de entender. Inicia positiva, poniendo en liza su buen tenis, dominando a su rival y haciéndose con el primer set. Incluso, en el segundo adquiere una cierta ventaja; pero entra en barrena, cede la segunda manga y, luego, cae fácil en el tercero.

Ocurrió ayer en Rabat, y aconteció antes este año ya en Dubái ante la rusa Veronika Kudermetova (ganó 6-3 el primer set, y estuvo 4-4 en el segundo set); en Indian Wells ante la estadounidense Alison Riske (6-0 y 3-1): y en Roma ante la kazaja Yulia Putintseva (6-3 y 5-3). Terminó perdiendo los tres.

La española se impuso fácil en la primera manga, 6-2, y contó con una ventaja de 3-1 en la segunda.

Todo parecía encaminado por Muguruza hacía los cuartos de final. No fue así, como en las anteriores tres citas, su tenis se vino abajo y la italiana no lo desaprovechó. Se pasó al 3-4, y al cierre del set en favor de la florentina de 28 años, quien no tiene trofeo WTA alguno en su haber, por 4-6 y sobre el servicio de la nacida en Caracas.

El bajón de Muguruza en el decisivo tercer set aún fue mayor. Trevisan se puso pronto con un contundente 5-0, sumando siete juegos consecutivos (dos del segundo set). Maquilló la española con su saque el resultado en el sexto, pero la italiana certificó en el siguiente su triunfo con juego en blanco.

Las sensaciones de Muguruza ante la cita próxima de Roland Garros, donde ya triunfo en 2016, desde luego no parecen ser las mejores.