Wimbledon sigue con fuertes críticas

Rafael Nadal y Novak Djokovic criticaron la decisión de Wimbledon de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos del torneo debido a la invasión rusa de Ucrania.

Las dos estrellas dijeron ayer que Wimbledon había actuado injustamente.

“Creo que es muy injusto de (sobre) mis compañeros de tenis rusos, mis colegas... no es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra”, dijo Nadal, ganador de 21 Grand Slams, en España donde tanto él como Djokovic se preparan para jugar en el Abierto de Madrid, que arranca hoy.

“Lo siento por ellos”, dijo Nadal. “Wimbledon acaba de tomar su decisión... el gobierno no les obligó a hacerlo”.

Djokovic comparó la situación con la que él vivió cuando no pudo jugar en Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.

“No es lo mismo, pero al pasar por algo similar a principios de este año para mí, es frustrante saber que no puedes jugar. “Creo que no es justo, no es correcto, pero es lo que es”, dijo Novak.