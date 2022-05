Yucatán rescata el último

La serie Tigres-Leones que se agenciaron los bengalíes será recordada por lo bueno que se vio el pitcheo.

El duelo de ayer se lo llevaron los melenudos 2-1 con una sólida serpentina de Henderson Álvarez y los relevistas, que casi todos lucieron. Donde se vieron chatos otra vez fue en el ataque.

A medio partido los reyes de la selva circularon un comunicado anunciando que llegará otro ex de Grandes Ligas, Brian Goodwin, quien jugó el año pasado con los Medias Blancas. No viene supliendo a nadie. Ocupará una plaza pendiente de extranjero (por la ausencia del panameño Enrique Burgos, por lesión). Goodwin, empero, no es propiamente un productor de carreras, un bateador clutch. Los Leones tienen un cuadro que ayer otra vez tuvo movimientos, pasando el tercera base Cristian Adames a primera, Walter Ibarra a su posición natural en segunda y jugó la antesala el novato Brian Quintero. Yadir Drake fue colocado como segundo bate, tras ser quinto casi todo lo que va del calendario, y Walter subido a tercero, con Adames de quinto. Le buscó por todos lados el piloto Matos. Pero fácil no fue.

Sebastián Valle prendió un lanzamiento de Arturo Frías para mandarlo tras la verja del centro-izquierdo para la carrera que puso 2-0 a los locales momentáneamente.

Los Tigres se acercaron antes de la salida de su abridor. Pero Cristian Prado, Manuel Chávez y Alex Tovalin colgaron ceros con gran labor. No así Reymín Guduán, quien se vio inseguro mientras lanzaba para su tercer salvamento.

Y las complicaciones se hicieron más evidentes porque solo era una carrera de ventaja. Los Leones batearon solo seis hits y con corredores en posición de anotar se fueron de 7-1. Cuando atacaban a Frías en el acto inicial (abrieron con tres hits seguidos), solo anotaron una carrera. Y Jairo Pérez bateó para doble matanzas para cerrar el ataque.

Del esto poco pudieron hacer y cerraron la semana perdiendo cuatro de seis juegos en el Kukulcán. Por cosas de estadios y calendario, seguirán una semana más en su parque para cinco series seguidas en total, algo que debe ser aprovechado.

Casi al cierre de la jornada, se comentó en algunas redes que llegará Luis Alfonso “Cochito” Cruz, tercera base que tiene cierta reputación de productor de carreras.

A ver qué sucede. A los Leones les falta producir carreras. Con cuatro carreras no se puede ganar una serie.— Gaspar Silveira Malaver