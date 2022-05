Los Tigres sacan la garra para convertirse en finalistas

Comparta este artículo

Miguel Herrera vive con la esperanza de remontar.

Si sus Tigres salen a jugar hoy por la noche como lo hicieron el sábado, la esperanza morirá pronto.

Los felinos se enfrentan al Atlas en el Estadio Universitario “El Volcán”, en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX, perdiendo 3-0.

Por su posición en la tabla —terminaron segundos y los rojinegros terceros— estarían adentro de ganar por diferencia de tres goles.

“La verdad es que no tuvimos hoy la suerte de anotar, tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos, son circunstancias que pasan, así como tuvimos dos goles en no sé cuantos partidos, también hicimos 30 en 17 partidos”, dijo Herrera acerca del partido de ida del miércoles en el Estadio Jalisco.

Aunque enfrente tendrán a uno de los equipos que mejor maneja su estilo y que además se defiende por nota, el “Piojo” no se dará por vencido y sabe que sus pupilos lucharán hasta el final.

“Esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey, no tenemos por qué bajar los brazos, tenemos que luchar hasta el último, nos entregamos y trabajamos para eso, entonces no podemos bajar los brazos hasta que termine el partido y ver para qué nos alcanza”, añadió.

“Hay que trabajar, llegada tuvimos, no la metimos, que esa fue la diferencia. Trataremos de hacer eso, llegar”, concluyó el entrenador del equipo felino.

En la otra serie, el Pachuca y el América juegan mañana la vuelta, con el marcador empatado a uno.