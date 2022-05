Diego Alonso ha dejado descansar a Fede Valverde

Comparta este artículo

El entrenador de la selección de Uruguay, Diego Alonso, afirmó que esta semana no ha hablado con Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, sobre la final de la Liga de Campeones que el conjunto blanco jugará contra el Liverpool inglés y que lo ha dejado “tranquilo”.

“No (he hablado). En estos días lo he dejado tranquilo con la libertad que tiene que tener para poder expresarse futbolísticamente y no agobiarlo con nada que lo saque de lo bien que lo está haciendo”, explicó durante una entrevista en el Complejo Celeste, recinto situado en las afueras de Montevideo.

Como jugador, Alonso vivió la experiencia de disputar las dos máximas competiciones continentales de Europa y de América, ya que integró la plantilla del Valencia español que alcanzó la final -aunque no la disputó- de la Liga de Campeones 2000-2001 y la del Peñarol uruguayo que llegó a la de la Copa Libertadores en 2011, en la que sí intervino unos minutos.

El técnico, que fue contratado en diciembre pasado como seleccionador de Uruguay después de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cesara al longevo Óscar Washington Tabárez tras casi 16 años de trabajo, se alegró “mucho” por los éxitos de Valverde, al que en su última convocatoria cambió el apodo de “Pajarito” por “Halcón”.

“Me alegra mucho por el futbolista. Me alegra mucho que su entrenador tenga esa valoración de él. Eso habla de lo que realmente es Federico y lo que ha hecho. Tiene que seguir construyendo, pero me alegro mucho”, comentó Alonso. “Es el presente de la selección, como lo es Betancur”.— EFE