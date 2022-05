El galo Tsonga se despide del tenis en Roland Garros

Comparta este artículo

Por mucho que quiso contener las lágrimas, simplemente le fue imposible.

Más tarde, Jo-Wilfried Tsonga dijo que estaba consciente de que esto podía ocurrir. Así que no se guardó los sentimientos durante los momentos culminantes de su partido en el Abierto de Francia, con el que se despidió del tenis profesional.

Se limpió las lágrimas con la muñequera izquierda.

No lloraba por el dolor del hombro derecho, tan intenso que le impidió hacer adecuadamente el swing con la raqueta hacia el final del encuentro de ayer, una derrota por 6-7 (8), 7-6 (4), 6-2 y 7-6 (0) ante Casper Ruud (8o. preclasificado) en la cancha Phillippe Chatrier.

Más bien, el llanto se derivó del hecho de que Tsonga sabía que había terminado su intento por ganar partidos, llevarse las aclamaciones del público, capotear los altibajos de una carrera tenística que incluyó un quinto lugar en el ranking, una final del Abierto de Australia en 2008 y el primer título para Francia dentro de la Copa Davis en 16 años.

Frente a esos logros, la trayectoria de Tsonga quedó marcada también por una serie de lesiones.

Se ha visto limitado a un total de 18 partidos desde el comienzo de 2021. Cumplió 37 años el mes pasado, tiene ahora una familia y sabía que este viaje a Roland Garros sería la forma perfecta de decir adiós.

“Lo de hoy fue una locura, uno de los mejores ambientes que he visto en mi carrera para mi último partido. No pude haber pedido alto mejor”, dijo Tsonga. “No pude haber ideado un mejor libreto, salvo por el hecho de que me gustaría haber ganado”.

Con muchas dudas

El encuentro fue el momento más emotivo de la tercera jornada del torneo, que incluyó también una victoria en primera ronda para Daniil Medvedev.

Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos, reconoció que “es muy extraño” que podría convertirse en el número 1 del mundo sin disputar Wimbledon.

El ruso, segundo del escalafón detrás de Novak Djokovic, sería afectado por la decisión en el All England Club de prohibir la participación de tenistas de ese país y de Bielorrusa en Wimbledon debido a la invasión a Ucrania.

En respuesta al veto, la ATP y WTA anunciaron que no darán puntos para la clasificación a ningún jugador por los resultados en Wimbledon.

Esto quiere decir que los tenistas que sumaron unidades en Wimbledon en 2021 —Djokovic ganó el máximo de 2,000 como campeón— verán su puntuación eliminada del registro como parte del sistema de 52 semanas que suma los mejores 19 torneos de los jugadores en ese lapso.

Djokovic está 680 puntos sobre Medvedev, pero el serbio podría perder unidades en la clasificación si no gana el título en Francia.

Wimbledon inicia el 27 de junio.

Medvedev, de 26 años, disputa su segundo encuentro tras volver de una cirugía por una hernia. El año pasado alcanzó los cuartos de final en Roland Garros.

También ayer, el adolescente danés Holger Rune sorprendió y venció a Denis Shapovalov por 6-3, 6-1 y 7-6 (4) en la primera ronda.

Jelena Ostapenko, campeona en Francia en 2017, superó a Lucia Bronzetti por 6-1 y 6-4. La octava favorita Karolina Pliskova se recuperó para vencer por 2-6, 6-3 y 6-1 a Tessah Andrianjafitrimo. La novena preclasificada Danielle Collins venció fácilmente a Viktoriya Tomova por 6-0, 6-4.