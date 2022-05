Leones de Yucatán pierde su quinta serie en fila y no levanta

Comparta este artículo

Los Leones de Yucatán continúan haciendo los ajustes en un line up que ha sido modificado infinidad de veces en este primer mes de campaña, pero no logran encontrar la fórmula para enderezar el rumbo que los tiene hundidos en el sótano de la Zona Sur con 12 victorias y 17 descalabros. Los cambios no parecen estar funcionando.

Los melenudos perdieron su quinta serie de manera consecutiva con una pobre ofensiva de apenas tres imparables en un día de juego de siete entradas, cayendo por 4-1 frente a los campeones Toros de Tijuana.

Brennan Bernardino (3-0) estuvo intratable en el Parque Kukulcán dándole de comer en la mano a los Leones. El MVP de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco ponchó a siete en cinco entradas de labor. Él único daño que permitió fue un cuadrangular solitario de Art Charles en la parte baja del cuarto capítulo.

Johnny Davis, anunciado anteayer como refuerzo bomba de las fieras, apareció como primer bate y recibió dos anestesias. Walter Ibarra, segundo en el orden se ponchó dos veces y Brian Goodwin, que vio acción como bateador designado y tercero en la alineación, fue sentenciado par de veces.

Los astados iniciaron la fiesta otra vez desde muy temprano anotando dos veces en la primera entrada, fabricaron una rayita más en la segunda y Nick Williams se voló la barda en la séptima tanda para sentenciar a los reyes de la selva.

Dalton Rodríguez (0-2) cargó con su segunda derrota.

El estelar exligamayorista Fernando Rodney bajó la cortina consiguiendo su cuarto salvamento del año.

Yucatán buscará hoy evitar la limpia y enviará al montículo al venezolano Henderson Álvarez (1-1). Kyle Lobstein abrirá por Tijuana.—William Trejo González