Panamá seguirá con su proceso

Aún dolido por haber quedado con Panamá al margen de Catar 2022, el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen se declaró dispuesto a firmar la extensión de su contrato como seleccionador porque quiere mejorar el fútbol del país y clasificar a un Mundial.

“Yo no me quiero ir en esta situación. Yo me quiero ir metiendo a la selección al Mundial, logrando los objetivos, dejando un legado e ir mejorando el fútbol panameño”, declaró durante una conferencia de prensa.

Entre risas, el exfutbolista de 49 años manifestó que para seguir en el banquillo de Panamá “falta una firma”.

Christiansen también se refirió al partido de la Liga de Naciones de la Concacaf que la Roja jugará el 2 de junio frente a la selección de Costa Rica en el estadio Rómmel Fernández.

“No habrá mucha diferencia de la Costa Rica que vimos en la eliminatoria. Ellos no vendrán a regalar nada, ni nosotros tampoco, aunque vamos un poco dolidos porque ese puesto que ellos se han llevado era de nosotros”, dijo al aludir a la cuarta plaza del octagonal que dio a los ticos el derecho a jugar una repesca para Catar.— EFE