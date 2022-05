Ronald Koeman no está arrepentido de su paso en el Barca

Comparta este artículo

El holandés Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona y próximo seleccionador de su país, afirmó durante el “AK Coaches World”, que dirige el español Aitor Karanka, que siempre hizo “las cosas para el Barca”.

Al referirse a su etapa como entrenador en el Barcelona, Koeman comentó: “Siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar, el contrato o más años. En mi caso creo que la gente que sabe de fútbol, del club, que saben de la situación económica del Barca, creen que para ellos he hecho un buen trabajo. No quiero decir un gran trabajo, ni un mal trabajo. Creo que fue un buen trabajo en una situación muy complicada del Barca”.

Koeman también habló de la importancia de apostar por los jóvenes: “No sé si somos valientes, pero tenemos una costumbre en Holanda, una Liga donde puedes aprender mucho si eres un jugador joven. No es la Liga más fuerte, físicamente tampoco, pero hay muchos jóvenes y los clubes te dan tiempo y confianza”.

“Somos así, y creo que no es un riesgo, porque un chico de 20 años puede mejorar y uno de 32 seguramente no. Tenemos esa costumbre de poner a gente joven”, concluyó el técnico.— EFE