Real Madrid se corona en la Champions League, vence 1-0 al Liverpool

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado el Real Madrid venció por la mínima diferencia al Liverpool en la final de la UEFA Champions League, para así coronarse en la máxima competencia de clubes, y consolidarse como el máximo campeón de este torneo al conseguir su título número 14.

Si bien el capitán Karim Benzema anotó al 42 en el duelo disputado en el Estadio de Francia, el tanto sería anulado por fuera de juego. Dando muestra de la potencia en delantera de esta temporada, el cuadro merengue tuvo gran efectividad frente al arco pues pese a tener menos oportunidades de gol que los ingleses.

Concretaron la más clara que tuvieron frente al arco y con ello superaron a los dirigidos por Jürgen Klopp. El tanto de la diferencia llegó en el segundo lapso: el uruguayo Federico Valverde cruzó el balón desde el vórtice derecho del área grande, y sería el juvenil brasileño Vinícius Júnior quien llegó puntual a la cita para empujar cuando la defensa y el arquero se quedaron cortos para despejar.

Héroe para Madrid

Después, Thibaut Courtois se convertiría en la figura y el héroe para Madrid, pues tuvo que atajar un par de claras oportunidades del Liverpool en la recta final. Pese a ello, los ingleses no lograron dominar al cuadro madridista y la dinámica del juego terminó por ser entrecortada, con un cuadro de los Reds que no mostró nunca el aplomo para buscar la remontada. Inclusive Daniel Ceballos tuvo una oportunidad clara para marcar el segundo, pero no pudo ser ya.

Así, finalizaron los 90 minutos totales, y el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti consiguió la "orejona" número 14 en su historia, consolida así su prestigio como el más ganador de la UEFA Champions League y corona una temporada llena de remontadas históricas en la fase de eliminación, eliminando a clubes importantes como el París Saint-Germain en octavos de final, el Chelsea en cuartos, y el Manchester City en semifinales.