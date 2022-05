Real Madrid Vs Liverpool: Una revancha entre titanes

Comparta este artículo

Las finales no se merecen, se ganan.

Al menos eso piensa Carlo Ancelotti.

“Tengo buena memoria de todas mis finales y es un poco raro pensar que la que mejor jugamos, ante el Liverpool en 2005, la he perdido. No voy a decir a los jugadores que juegen mal, pero en una final todo puede pasar y hay que estar listos para todo”, afirmó en rueda de prensa en la víspera del partido.

Eso sí, el Madrid venció al Liverpool en 2018, dejando una deuda pendiente en la mente del equipo inglés.

“Hemos tenido tiempo para prepararla bien. Llegamos bien a este momento, vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente para ganar porque en el fútbol hay algo que no puedes controlar. Hemos merecido llegar a la final por calidad, porque si no la tienes no llegas, pero no es suficiente en el fútbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecer mañana”, añadió.

Del otro lado, Jurgen Klopp no duda en señalar la grandeza del Real Madrid. Y además no asumió el papel de favorito en la final.

“No sé quien es el favorito, las remontadas del Real Madrid han sido una locura, tienen mucha experiencia en la competición pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad. Queremos ser nosotros mismos y si jugamos al máximo nivel es muy difícil jugar contra nosotros”, dijo en rueda de prensa en el Stade de France.

“Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos, ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tengo muchas ganas de jugar el partido, de sentir el ambiente y grandes sensaciones en el estadio”, añadió.

Dejó una queja, sobre el estado del césped, que “no quiso que se utilice como queja”, ya que dijo afectará a los dos equipos por igual. “Cuando se dice que el césped es nuevo es buena noticia para los dos”, bromeó.

Delanteros poderosos

Para un futbolista que no se considera delantero, Mohamed Salah es la envidia de muchos de ellos con su récord goleador en el Liverpool.

“No juego como nueve, juego como extremo”, dijo Salah. “Es completamente diferente cuando juegas como extremo”.

Y sin embargo, el egipcio llega a la final de la Liga de Campeones el sábado con 31 goles en 50 partidos en esta temporada y como el mejor atacante en el fútbol inglés.

Una impresionante cifra de goles, pero eclipsada por el verdadero nueve al que recurrirá el Real Madrid para su ataque en el choque en el Stade de France.

El botín de Karim Benzema se sitúa en 44 goles, logrados en solo 45 partidos del conjunto merengue.— AP Y EFE