Giro de Italia. Jai Hindley asalta el liderato

Jai Hindley tomó por asalto la punta del Giro de Italia restando una sola jornada.

Alessandro Covi ganó la montañosa 20a. etapa tras un largo ataque en solitario para su primera victoria en una carrera del Grand Tour.

“Ha sido una buena oportunidad, he atacado desde lejos porque no soy un escalador puro”, dijo Covi. “En la última subida me defendí y es fantástico, tanto para mí como para el equipo, poder ganar una etapa en estas montañas míticas”.

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón en 2019 y medallista de oro en Tokio, era el favorito y encabezaba la carrera desde el sábado pasado, pero apenas por tres segundos. Pero el ciclista de Ineos Grenadiers cedió posiciones en los últimos tres kilómetros de la penúltima etapa, y Hindley escapó con la gloria a la vista.

Carapaz quedó segundo en la general a 1.25 del australiano.

Hindley, del equipo Bora–Hansgrohe, tendrá una ventaja de 1 minuto, 25 segundos en la última etapa, una contrarreloj individual en Verona.

“Fue un día épico”, dijo el australiano. “Es difícil decir cómo irá la contrarreloj, especialmente al final de una carrera de tres semanas, pero lo daré todo para mantener la Maglia Rosa”.

Hindley llegó a la contrarreloj final en 2020 en la misma posición, pero terminó segundo después de Tao Geoghegan Hart. Pero los dos estaban iguales en la general, y de no mediar un incidente o desastre, Hindley debería imponerse hoy.