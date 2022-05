Andy Murray da la sorpresa en su debut en Madrid

La tenista rumana Simona Halep siguió su buena marcha en el Abierto de Madrid al doblegar ayer 6-4 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff para instalarse en los cuartos de final.

Dos veces campeona del torneo de la capital española, Simona venía de eliminar a Paula Badosa —la número dos del ranking— en la segunda ronda.

Simona (21a. cabeza de serie) capitalizó tres de sus cinco bolas de quiebre para derrotar a Gauff.

“Es una victoria con mucho significado porque me siento estupenda”, dijo Simona, campeona en las ediciones de 2016 y 2017.

“Me gustan las condiciones. La gente me trata muy bien. Siempre me han recibido con cariño. Todos me hacen sentir como en casa”, explicó.

La rival de turno de la rumana será la tunecina Ons Jabeur, quien derrotó a la suiza Belinda Bencic por 6-2, 3-6 y 6-3.

Sorprende Murray

En su sorpresivo retorno a la arcilla, Andy Murray debutó con el pie derecho al vencer 6-3 y 6-4 a Dominic Thiem.

Con una invitación de los organizadores tras cambiar de opinión y decidir competir en la temporada de arcilla, el exnúmero uno mundial quebró el saque del austriaco Thiem en cada set y apenas tuvo 13 errores no forzados.

Actual número 78 del mundo, Murray no disputaba un torneo en polvo de ladrillo desde el Abierto de Francia en 2020. El británico dijo que se entrenó durante cuatro semanas en la superficie para alistar su retorno.

Además, el argentino Diego Schwartzman venció 6-2, 6-7 (5) y 6-1 sobre el francés Benoit Paire.

El italiano Jannik Sinner levantó tres match points al imponerse ante el estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-3. Paul desperdició dos bolas de partidos al sacar con ventaja 5-3 en el segundo set, y otro más al intentar un quiebre estando arriba 6-5.

Sinner se las verá ahora contra el australiano Alex de Miñaur, quien superó al español Pedro Martínez por 7-6 (2), 1-6 y 6-3.

El español Alejandro Davidovich Fokina, cuya reciente final en Montecarlo fue la primera de su carrera en un torneo de la serie Masters, dio cuenta 7-5 y 6-3 del sudafricano Lloyd Harris.

El georgiano Nikoloz Basilashvili derrotó en sets corridos al italiano Fabio Fognini y será el primer rival de la sensación española Carlos Alcaraz, ganador de tres títulos esta temporada: Río de Janeiro, Miami y Barcelona.

Alcaraz, de 18 años, ha captado el mismo nivel de atención que Rafa Nadal, quien reaparecerá mañana tras una lesión.

Las canchas de prácticas estuvieron repletas en el complejo de la Caja Mágica para ver a Alcaraz entrenar con Novak Djokovic.

Número uno del mundo, Djokovic debutará hoy contra Gael Monfils, quien despachó 6-3 y 6-0 al español Carlos Gimeno Valero.