José Luis Prado Medel, una vida con pasión por las aguas

La vida de José Luis Prado Medel ha estado siempre en el agua.

Aprendió a nadar cuando tenía cinco años, sin imaginar, remotamente, que esa condición le abriría las puertas a la vida que hoy en día lleva. En el ínter de más de cinco décadas de vida, José Luis Prado ha recorrido el mundo gracias a la natación. Cuando niño, entrenó junto a Felipe “Tibio” Muñoz, que fue la leyenda de los Juegos Olímpicos de México-70. Y en 1972, compitió en la misma alberca que la gran figura de la natación, Markl Spitz, el “Tiburón de Baltimore” que se colgó cuanta medalla quiso en esa justa.

“Yo solo quería aprender a nadar bien. Y luego fueron fluyendo las cosas. Hoy, es mi vida la natación”, comenta el mentor, nacido en Ciudad de México (12 de noviembre de 1956) y desde hace más de tres décadas radicado en Mérida. Quizá eso sea un principio básico de la vida que marcó al hoy padre de tres hijos y abuelo de ocho nietos: “Quiero aprender”.

Y es que, como comenta, no cualquiera puede darse el lujo de ir a Juegos Olímpicos, menos a dos ediciones.

“Afortunadamente así fue”, señala, pero, igual, en reflexiones posteriores, no se trata de fortuna, sino de esfuerzos y sacrificios. “Para poder llegar lejos, como a una Olimpíada, se necesita un esfuerzo que no se compara con nada”.

De vacaciones y...

Hoy en día es entrenador y está tratando de potencializar el nado en aguas abiertas en la región, a donde llegó con el objetivo de pasar unas vacaciones en familia, y entonces le invitaron a ser entrenador en aguas del Sureste. Viendo esa posibilidad, decidieron establecerse en Mérida.

“En más de 30 años he vivido muchas satisfacciones, conocido a muchos amigos. Y hemos visto salir a generaciones de nadadores, muy buenos. Actualmente hay un buen semillero, pero falta desarrollarlos, trabajar a fondo. Es posible elevar el nivel”, comenta.

Su historia comenzó 55 años atrás, cuando nadaba en el Centro Deportivo “Vanguardias”. “Allí aprendí a nadar y comenzamos a competir en eventos dual meet e invitacionales. A los 10 años nos cambiamos al Centro Asturiano de México, y allí comenzó el gusto por entrenar a un nivel más alto con los nuevos compañeros”.

Fue lo que inclinó la balanza hacia lo que sería su futuro en las competencias.

Después de Múnich no bajó la guardia, siguiendo con todo el proceso camino a los siguientes Juegos, los de Montreal en 1976, donde fue inscrito para competir en las pruebas 100 y 200 mariposa, 200 libres, relevos 4x100 combinado, 4x200 libres.

Un sueño, al doble

“Si fue un sueño ir a unos Juegos Olímpicos, representar a tu país en dos ediciones es algo especial. Me tocó ir a Múnich y a Montreal. Son cosas que tendré grabas por siempre”.

Y fue solo el principio. “No me esperaba lo que seguía: me invitaron a entrenar y vivir en el CDOM (Centro Deportivo Olímpico Mexicano) porque mis resultados eran interesantes. Pero tú entonces eres un niño y solo quieres nadar. El profesor Ronald Johnson (entrenador de México en los Juegos del 68 y el 72) fue el que me hizo la invitación”.

Se metió a la élite y no salió de ella. Ni pasados cincuenta años, porque, con su trayectoria, ha logrado ser reconocido como entrenador.

Su aventura en las albercas comenzó a surcar aguas que, para un chiquillo de 14 años, eran como un romance.

“Me llamaron para los Juegos Panamericanos de Cali en 1971, que fue como mi regalo de 15 años Y, con 16, me seleccionaron para los Juegos Olímpicos en Múnich. Participamos en cinco pruebas. Los selectivos permiten la calificación de dos por país, con marcas tope. O sea, tenías que emplearte a fondo de verdad para clasificar”.

El “Tibio” Muñoz, oro en México-68, se retiró después de los Juegos de Múnich. “Era algo grande saber que entrenabas en la alberca donde entrenaba él (Felipe Muñoz). Y luego ir a unos Juegos junto con él”.

De Múnich tiene recuerdos enormes. “Era de los más chicos de toda la Olimpíada (en edad)”, comenta, y señala también el lado oscuro que les tocó vivir a los atletas por el atentado contra los deportistas de Israel.

“Nos sorprendió, fue horas de la madrugada, estábamos como a 500 metros de la villa de los israelitas. Hubo mucha movilización, muy rápido pasó todo”, comenta. “Al día siguiente seguridad intensa, pasar varios filtros para salir y entrar a cualquier instalación deportiva y la Villa Olímpica”.

Y tras los de 1976, fue a la Universíada de Sofía, Bulgaria. Años después puso fin a su trayectoria en el nado como competidor.

“Fue una larga etapa, siendo muy joven ocurrió eso, y gracias a lo aprendido, ahora estamos enseñando”.

Aguas abiertas

En su etapa como entrenador, ha visto el crecimiento de jóvenes nadadores.

Actualmente enfoca sus baterías en el nado en aguas abiertas, tras jubilarse como entrenador de alberca.

“En Yucatán hay buen talento. Y si mencionamos aguas abiertas, pues la costa yucateca es una maravilla, con tantos kilómetros de playas y tan buenas para el nado”, dice.

Ahora que la natación en aguas abiertas es un deporte olímpico, considera que habrá más tritones y ondinas interesadas en nadar en esa modalidad. “No es solo tirarse al mar y nadar, hay que prepararse bien, con dedicación y sacrificio”, comenta, tras una sesión de trabajo, enfocado a una nueva travesía: el cruce a nado de Cancún a Isla Mujeres, en el que habrá unos 35 competidores de bajo la tutela del “Coach Prado”, como se conoce al mentor que comenzó toda una historia aprendiendo a nadar.

“Hay que hacer con pasión lo que nos gusta”, remata, antes de volver al agua para una clase.— Gaspar Silveira