”Big Papi” visita Cooperstown

“¡Papi! ¡Papi!”

Con los cánticos resonando en la Galería de Placas al entrar, David Ortiz se sintió como en casa dentro del Salón de la Fama.

“La fiesta apenas empieza”, señaló Ortiz.

Escuchar a un grupo de jugadores de béisbol de secundaria gritando su apodo también ayudó.

Una gran sonrisa se dibujó en su rostro mientras se sentaba un poco asombrado por su entorno, con tallas de madera de Babe Ruth y Ted Williams a su derecha.

“Ha sido un largo camino, sabes lo que quiero decir. Estar en esta sala, es mi primera vez. Se me pone la piel de gallina porque, como niño, es como estos tipos en esta sala, los miras y te quedas ¡guau!”, dijo.

“Los mejores jugadores de la historia del deporte. Es un gran cumplido. Todavía no me lo puedo creer. Todavía no puedo creerlo”, comentó. “Sé que en el campo hago lo que sea necesario para ganar campeonatos y representar a Boston. Ha funcionado”.

El veterano bateador de los Medias Rojas fue elegido al Salón de la Fama — en su primer intento en enero — por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ortiz, 10 veces seleccionado al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas durante 20 temporadas, la mayoría con Boston, fue elegido en el 77.9% de las papeletas, justo por encima del umbral del 75% necesario para su inducción. Es el 58o. jugador elegido en su primer año en la votación.

Ortiz, de 46 años, es el cuarto miembro del Salón de la Fama nacido en la República Dominicana. Se une a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Ortiz será consagrado el 24 de julio junto a Buck O’Neil, Minnie Miñoso, Gil Hodges, Tony Oliva, Jim Kaat y Bud Fowler, quienes fueron seleccionados por el comité de veteranos.—AP