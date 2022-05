Los Leones caen ante Tabasco en inicio de la serie

Los grandes juegos siguen apareciendo en el Parque Kukulcán. La atonía ofensiva de los Leones, también.

Las fieras volvieron a tener en su ofensiva su gran problema del arranque de temporada. Anoche conectaron apenas tres imparables, se poncharon diez veces y cayeron 2-1 ante los Olmecas de Tabasco, en un gran duelo de pitcheo que se decidió, tristemente, por una desatención de los melenudos.

El segundo partido a siete episodios que se juega en el Parque Kukulcán permitió ver otro recital de Mike Fiers, quien toleró una carrera en seis rollos. Pero enfrente estaba un lanzador que, le comentaba a Erick Ruiz Novelo, periodista yucateco avecindado en Tabasco, pitchea en el estadio meridano como en un paraíso.

Se trata de Andrés Iván Meza, exleón hasta hace poco, quien dio de comer en la mano a las fieras en cinco actos: tres hits, dos bases y ocho ponches. Su curva hizo ver mal a los de casa. Los relevistas vaya que se lucieron igual: Derrick Loop, quien entró con una efectividad de 14.73, la redujo a 11.75 sacando en orden la sexta, y Fernando Salas tardó más en calentar que en despachar la séptima: en cuatro pitcheos se acabó todo, con elevado de Yadir Drake al segundo envío, fly de Wálter Ibarra a la primera y también palomón de Norberto Obeso a la primera. Como dijeran los abuelos: así, imposible ganar.

Para mala fortuna, los Leones se engolosinaron en su única oportunidad de hacer daño. Llenaron la casa con uno fuera en la cuarta y Sebastián Valle elevó al izquierdo, suficiente para producir la que marcó el empate. Pero, con dos en base y bateando José Juan Aguilar, Meza atrapó fuera de la segunda a Ibarra y se acabó todo.

Otro problema fue una desatención defensiva. Y ese fue el que marcó la derrota. En la séptima, Tabasco puso a dos en base ante Alex Tovalín, un joven relevista que está saliendo con notas altas. Pero los Leones se perdieron. Ha pasado que, con formaciones especiales, dejan descuidada la antesala. Y Bryan Quintero, joven que fue titular ayer en la esquina caliente, jugaba casi sobre el pasto, lo que aprovechó Edwin García para lanzarse al robo, lo cual logró. Pero, de pilón, se topó con que el tiro de Tovalín, que llegó sobre la base, no lo pudo tomar Quintero y se fue junto al muro, permitiendo la carrera de la diferencia.

¡Vaya forma de perder un juegazo! O es un error o un jonrón y esta vez tocó que sea por una pifia.

Los Leones movieron su line up. No vio acción Luis “Pepón” Juárez y apareció Art Charles de cuarto, y designado, pero no tuvo nada más destacado que el soltar el bate en su primer swing (lo mandó a buena altura sobre la malla protectora). Tampoco la tuvo Jairo Pérez, quien bateó de emergente en la sexta y fue ponchado.

Poquísimo ha sido el ataque selvático. Ante los Tigres anotaron dos carreras sábado y dos domingo, y ante Tabasco, solo una para abrir serie.

La batalla sigue y el béisbol cambia día a día. Yoanner Negrín abrirá hoy por los Leones, siempre a siete entradas.—GASPAR SILVEIRA