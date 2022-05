Nadal, a los cuartos de final de Madrid

Rafael Nadal levantó cuatro bolas de partido para eventualmente doblegar a David Goffin en tres sets y alcanzar ayer a los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Nadal debió exigirse más de tres horas para salir victorioso 6-3, 5-7 y 7-6 (9) en su segundo partido tras una inactividad de mes y medio por una lesión.

“Vengo de un tiempo sin competir y hay que aceptar las cosas”, dijo Nadal a pie de cancha. “Sólo me puedo exigir pelear y es lo que he hecho con la ayuda del público. Esa es la realidad”.

Fue la victoria 1,050 en la carrera de Nadal.

El cuarto del ranking mundial venía de vencer a Miomir Kecmanovic en sets corridos al debutar en el torneo en superficie de arcilla, el primer que disputa tras perderse seis semanas debido a la fisura de una costilla.

Nadal cedió su saque dos veces en el segundo set y también malogró un par de bolas de partidos para que su rival belga nivelase el partido. El astro español también se encontró contra la pared en el tercero y sobrevivió las cuatro bolas de partido en el desempate.

Tercer cabeza de serie de la cita de la serie Masters 1000, Nadal se las verá ahora con su compatriota Carlos Alcaraz, quien venció 6-4, 7-6 y 6-3 al británico Cameron Norrie, el mismo día en el que cumplió 19 años.

Nadal es el jugador más laureado del torneo de la capital española, atesorando cinco títulos.

“He trabajado punto a punto, sabiendo que las cosas no se terminan a veces cuando uno espera y que no hay motivo para no seguir intentándolo”, dijo Nadal.

A primera hora, Andy Murray se retiró previo a un duelo contra Novak Djokovic debido a un malestar estomacal. Con la baja de Murray, Djokovic avanzó directamente a los cuartos de final. Será la segunda vez en el año que alcanza la instancia tras perder la final del Abierto de Serbia. El rival será el polaco Hubert Hurkacz, quien derrotó al serbio Dusan Lajovic 7-5 y 6-3.— AP