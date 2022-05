Cruz Azul recibe al Necaxa en el duelo de repesca

El peruano Juan Reynoso defenderá su continuidad como entrenador del Cruz Azul al recibir hoy a Necaxa, en uno de los partidos de la repesca del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

Necaxa, del entrenador Jaime Lozano, cerró la fase regular con tres victorias en los últimos cuatro duelos.

Reynoso, de 52 años, llegó en enero de 2021 al banquillo de los Azules para romper la mala racha de su equipo de más de 23 años sin conquistar un título de Liga.

El cuadro cementero ha vivido una campaña desastrosa, con juegos perdidos en los últimos minutos, con juegos que le empatan en los últimos momentos y con una preocupante falta de gol.

A pesar de eso, Santiago Giménez niega que esas sombras hayan regresado y asegura que aunque la Máquina es favorita para el duelo de repechaje contra el Necaxa, “demostraremos que estamos conscientes de que representamos a Cruz Azul”.

Los azules recibirán a los Rayos este sábado en la cancha del Estadio Azteca, en un duelo de matar o morir, y Giménez afirma que lo harán sin fantasmas en la espalda. “No creo en los fantasmas que ha creado el periodismo. El fútbol es de momentos, y los fantasmas quedaron atrás hace mucho y cuando ganamos la novena, se desmintió todo eso”.

Por eso no importa todo lo que se dice alrededor del club cementero, que muchos jugadores se quieren ir, que la directiva encabezada por Jaime Ordiales no los apoya, que Juan Reynoso se irá al término del torneo.

“Somos una familia y nos vamos a respaldar en todo y contra todo. Hay muchos rumores que no son ciertos. Estamos a muerte con el profe”, dijo Giménez. Hay mucho orgullo, hay mucho optimismo, lo que no hay es juego de conjunto, por eso: “No creo que seamos favoritos contra Necaxa. Ellos cerraron muy bien el torneo y nosotros no. Ahora tenemos que salir a proponer, sí o sí hay que ganar, porque estamos en casa”.

Momento de la verdad

Llegó el momento de sacar el cobre en el repechaje y darlo todo por un boleto a la liguilla: Monterrey se enfrenta al San Luis por el pase a cuartos de final.

Aunque Rayados se ubicó por encima de San Luis en la tabla general, ser local ante los potosinos no le ayudó en su último duelo.

Durante la jornada 7, Monterrey perdió en casa ante San Luis 2-0. El primer gol cayó en el minuto 24 con el remate dentro del área de Jhon Eduard Murillo y el segundó fue cortesía de Abel Mathias Hernández al minuto 82.

El fin de semana pasado, Rayados como anfitrión le ganó a Xolos 2-0, con anotaciones de Eduardo Meza, con un tiro libre directo al minuto 16, y el remate dentro el área de Vincent Janssen al minuto 78. Al Atlético se le complicó la fecha 17, al terminar cayendo 3-1 ante el Santos.— EL UNIVERSAL