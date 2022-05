Los Leones de Yucatán entran en calor

¿Va por “JJ”? Sí, sin duda. Pero igual por ellos mismos y por sus seguidores. Así los Leones de anoche.

Entre una retahíla de lesiones y enfermedades, “humanas situaciones”, diría un famoso cantante, jugaron por nota y vencieron 5-1 a los Piratas de Campeche para tomar ventaja en una serie que será de revancha. Recuerde que la semana anterior los bucaneros se dieron gusto bateando ante el pitcheo melenudo.

Para comenzar, Jake Thompson lució con pelota de tres hits en seis entradas y dos tercios, y la ofensiva se fue con 13 incogibles, con par de jonrones, en una noche de entrada espectacular en el Parque Kukulcán (12,168 aficionados).

Las circunstancias hicieron que los Leones usaron una alineación parchada y, ya en el juego, tuvieran que hacer más movimientos, llevando al campo a peloteros que salieron de la banca para vestirse de héroes. Así es esto. La oportunidad que te da el béisbol todos los días hay que aprovecharla.

Curtis Goodwin tuvo un debut que alimentó más las esperanzas. No vamos a decir un ex de Grandes Ligas, sino un Grandes Ligas porque tiene para estar allá, pues a la defensiva vaya que tuvo un guante activo, haciendo una gran atrapada incluso, y con el bate, su primer imparable fue para el recuerdo: un cuadrangular de dos carreras. Hasta el gobernador yucateco seguramente se pondrá contento pues días antes había señalado al Diario su agrado por la llegada de un ex de su equipo favorito en MLB: los Medias Blancas.

Con Goodwin en acción, otros peloteros que apenas tienen oportunidad de jugar dejaron ver sus credenciales. La tercera la terminó defendiendo Brayan Quintero, las paradas cortas la jugó de titular Marco Jaime y la segunda, Alan López, mientras que su gemelo Abraham defendió la receptoría (Sebastián Valle fue designado). Alan, incluso, dio muestras de poder a la zurda al sacar la pelota del parque por la banda contraria. No vea la fiesta que se armó tras el bambinazo del sonorense.

Y lo dicho: el pitcheo manda, pero, ¿cuántos partidos se habían escapado de las manos por falta de bateo? Esta vez los Leones sacaron batazos de todos calibres, y cierto que se fueron de 12-3 con corredores en posición de anotar, pero a la hora importante llegaron los estacazos.

Los vientos que soplaron anoche no fueron halagüeños para el inicio, pero sí resultaron positivos a como se fue haciendo adulto el partido. ¿Con qué y con quiénes? Con lo que hubo. Todos cuentan.

No vea usted las expresiones de “Pepón” Juárez arengando a sus compañeros jóvenes desde la banca, privado de jugar en el diamante. Eso contagia. Hoy, Henderson Álvarez subirá a la loma por los Leones en el segundo de la serie. Que siga así la campaña.— GASPAR SILVEIRA

página 2