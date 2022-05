Ons conquista Madrid: Carlos Alcaraz bate a Djokovic y avanza a la final

La tunecina Ons Jabeur, ganadora del Masters de Madrid, su primer título de categoría WTA 1,000, afirmó que no se sintió suelta durante buena parte del choque, pero se negó a sufrir una nueva decepción como en sus últimos torneos.

Jabeur derrotó en la final a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5, 0-6 y 6-2.

“Sinceramente, todavía no me lo puedo creer. Pasé por una montaña rusa de emociones durante los últimos días, justo después de la semifinal. Estaba realmente estresada, respiraba como una mujer embarazada”, bromeó en sala de prensa.

“Me alegro de haber remontado un 6-0, porque fue muy duro. Ella fue muy buena, ejerció mucha presión, con el tipo de juego que no me gusta”, dijo Jabeur.

Jabeur indicó que disfruta mucho de los partidos y se divierte “sobre todo cuando las dejadas y los buenos golpes funcionan”.

“Creo que me ayuda mucho con mi juego. Refleja mucho mi personalidad. Me gusta divertirme. No me gusta hacer siempre el mismo tiro, así que espero continuar así, ser más libre en la pista y mostrar el verdadero juego con el quiero entretener a la gente”, explicó.

Ya es una realidad

Rafael Nadal un día. Novak Djokovic al otro.

La lista de víctimas del adolescente español Carlos Alcazar sigue creciendo. También el revuelo por la nueva sensación del tenis.

Tras superar a su ídolo y compatriota Nadal en los cuartos de final, Alcaraz, de 19 años, se recuperó ayer para vencer por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5) al número uno del escalafón mundial Djokovic en tres horas y media, con lo cual alcanzó la final que se jugará hoy en su país.

Alcaraz convirtió en su tercer punto de partido para conseguir el triunfo —su 27o. del año— ante una ruidosa afición local en la cancha central de la Caja Mágica.

“Es espectacular, ahora mismo estoy muy contento de poder jugar estos partidos, haberle ganado a Rafa y al número uno del mundo, súper contento, me da mucha confianza de cara a la final”, comentó.

Un triunfo hoy le dará a Alcaraz su cuarto título de la temporada, la mayor cantidad para cualquier jugador.

Se las verá ante el campeón defensor Alexander Zverev quien derrotó a Stefanos Tsitsipas, 6-4, 3-6 y 6-2.

Alcaraz, el jugador más joven entre los mejores 10 del mundo desde Rafael Nadal en 2005, ha ganado este año los títulos en Miami, Río de Janeiro y Barcelona.

Superó el viernes por primera vez a Nadal y ayer venció a Djokovic en su primer enfrentamiento.

Djokovic sigue sin sumar títulos esta temporada e intenta recuperar su mejor forma para defender su título en el Abierto de Francia.

Alcaraz, el más joven que ha alcanzado la semifinal en Madrid, se fue arriba al inicio del primer set, pero Djokovic se recuperó.

El español se llevó el segundo set después de que Djokovic desperdició tres puntos de quiebre para servir por el juego y mantuvo la presión en el tercero hasta el infla, capitalizando en una de sus múltiples oportunidades en el desempate.

Djokovic elogió a Alcaraz a su arribo a Madrid esta semana y dijo que su hijo ya había reemplazado a Nadal por el joven español como su jugador favorito.— AP Y EFE