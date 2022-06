¿Quién es Carola Martínez?, la esposa de Checo Pérez (FOTOS)

Comparta este artículo

Sergio "Checo" Pérez está siendo tema de conversación, no solo por su más reciente triunfo en el GP de Mónaco, sino que durante su festejo fue captado con una mujer que no era su esposa, Carola Martínez. Las fotos y vídeos se volvieron virales en redes sociales, y los usuarios comenzaron a especular sobre una supuesta infidelidad. Hasta el momento, el piloto mexicano no ha hablado al respecto pero todo parece indicar que Carola ya habría reaccionado a esta incómoda situación.

Ella es Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez

Carola Martínez tiene 25 años de edad y, al igual que Checo, nació en Guadalajara, Jalisco. No suele estar frente a los medios de comunicación pues al parecer prefiere mantener su privacidad y un perfil más bajo, sin embargo, antes de casarse con el piloto mexicano solo compartía en sus redes sociales fotos de los viajes que hizo con sus amigos y familia.

Fue hasta el 2017 que Checo Pérez y Carola dieron a conocer su relación sentimental y tan solo unos meses después confirmaron que serían papás de su primer bebé.

Asimismo, y poco después de que naciera el pequeño Sergio Pérez Jr., Carola Martínez y Checo Pérez decidieron contraer matrimonio, por lo que el 1° de junio de 2018 celebraron su boda. Luego de tres años, la pareja ya tiene tres hijos, Carlota, que nació en 2019 y el recién nacido Emilio, quien apenas tiene tres semanas que llegó al mundo.

Carola Martínez es considerada como una de las mujeres "socialité" de Guadalajara y actualmente solo se dedica a compartir momentos al lado de su esposo, Sergio "Checo" Pérez, como sus campeonatos, carreras y demás logros. Asimismo, sigue compartiendo un poco de su vida en familia y los increíbles viajes que hace por el mundo.

Carola Martínez "reacciona" a supuesta infidelidad de Checo Pérez

Luego de la polémica en la que se vio envuelto Checo Pérez tras ser visto en un yate borracho y con otra mujer, Carola Martínez, su esposa y madre de sus tres hijos, reaccionó sutilmente a esta penosa situación y pese a que no dijo ni reveló nada contundente, decidió cambiar su foto de perfil en instagram, pues antes aparecía la pareja el día de su boda y ahora es únicamente una foto de ella.