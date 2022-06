''Pleito'' entre David Faitelson y Beto Murrieta por las corridas de toros

Comparta este artículo

El fallo de un juez que prohibió las corridas de toros en la Plaza México causó opiniones encontradas, pero llamó la atención un pleito en redes sociales entre dos conocidos comentaristas deportivos: David Faitelson y Beto Murrieta.

Faitelson, quien con cierta frecuencia se ve envuelto en polémica, escribió en Twitter: "Hay que felicitar a las autoridades y en especial al juez federal que ha ordenado prohibir el asesinato de toros en la Plaza México".

"Una actividad sangrienta, vil, dolorosa, ruin, que lo único que descubre es la inmundicia del ser humano", subrayó.

Respuesta de Murrieta a mensaje de Faitelson por las corridas de toros

A partir de entonces empezó a recibir comentarios a favor y en contra, pero llamó la atención el de Heriberto Murrieta, pues se sabe que durante su carrera se especializó en las corridas de toros.

Beto respondió a Faitelson: "Convendría que conocieras la tauromaquia antes de opinar sobre ella de manera errónea y desproporcionada. Lejos está de consistir en asesinar toros".

Y agregó: "En lo absoluto hay ruindad en el toreo, ni inmundicia en quienes somos aficionados".

Faitelson: Me enseñaron a respetar la vida

Faitelson no se quedó "callado" y respondió: "Sabes de mi admiración y respeto por tu persona. Puede que no sepa mucho de lo que ustedes llaman 'fiesta brava', pero sí me enseñaron a respetar la vida de todas las criaturas de Dios. Y lo que ustedes defienden es indefendible. Es una barbarie…".

Otro duro mensaje de Faitelson contra las corridas de toros

Cabe señalar que después Faitelson subió otro duro mensaje sobre el tema: "La Plaza de toros México debe desaparecer como tal".

"A esa crueldad, salvajismo y abuso van unos cuantos viejitos anticuados, con su puro en la boca, a lucirse en el 'tendido' y a brindar por la muerte de un ser vivo. Son unos insensibles, idiotas, por no llamarles de otra forma…"

Prohíben las corridas de toros en la Plaza México

Como informamos, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, concedió la suspensión definitiva a la organización Justicia Justa a fin de que las corridas de toros en Plaza México continúen suspendidas.

A finales de mayo, Justicia Justa interpuso un amparo contra los espectáculos taurinos en el inmueble, al considerar que los animales son objeto de tratos crueles.

La empresa La México, que administra la Plaza México, informó que agotará todas las instancias legales a su alcance a favor de la tauromaquia, algo que difundió también Beto Murrieta en redes.