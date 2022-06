Stephen Curry sí jugará el cuarto

Comparta este artículo

“Voy a jugar. Eso es todo lo que sé ahora”. Así de rotundo se mostró Stephen Curry ayer ante los medios sobre su participación en el cuarto partido de las Finales de la NBA después de que el miércoles sufriera una dolorosa torsión en el pie izquierdo en el tercer encuentro.

“En este punto de la serie, si estás lo suficientemente bien para jugar, juegas”, afirmó la estrella.

El base de Golden State se lesionó el miércoles en un choque con el dominicano Al Horford peleando por un balón dividido a falta de cuatro minutos para el final del partido que se acabaron llevando los Celtics (116-100), que dominan 2-1 las Finales.

Su pie se quedó bloqueado bajo el peso de Horford y Curry acabó tendido al suelo gritando por el dolor, antes de ser sustituido en los últimos dos minutos por el entrenador de los Guerreros, Steve Kerr.

Curry apuntó que su prioridad ahora es aprovechar las horas de descanso y recuperación para estar “completamente preparado” para el cuarto duelo.

El base tuvo un percance parecido —pero más serio que el de ahora— durante la temporada regular en marzo, cuando Marcus Smart, de los Celtics de Boston, se lanzó a por un balón dividido y cayó en su pie, lo que provocó una lesión que afectó a los ligamentos.

Curry dijo que la experiencia de esa lesión le permite “saber exactamente” qué es lo que tiene y con qué tipo de “dolor lidiar”.

“Como dije, es casi una jugada idéntica. Esta no fue tan grave como la otra. Tan pronto como empiezas a dar un par de pasos, ya sabes si puedes correr normal o no. En marzo, no pude. Ayer, podía”, explicó.—EFE