"Chicharito" platica con "El Tata" Martino; pero no cambia nada

TORREÓN, Coah. (SUN).- Gerardo Martino aceptó que hubo acercamientos con el delantero Javier Hernández, pero antes de dar lugar a especulaciones, lo aclara: "Esto no significa que cambie algo". "El Tata" ha tenido comunicación con el futbolista del Galaxy de Los Ángeles vía escrita, verbal y ahora se pondrán en contacto "por Zoom".

Así lo aseguró el timonel del Tricolor. "No cambió nada, yo mismo lo expresé, hemos tenido un contacto hace un mes o mes y medio de forma escrita, luego verbal. Yo no tuve el alta médica para viajar y encontrarme con él", declaró el entrenador nacional. Asimismo, aseguró que el encuentro sería virtual y no garantizó nada para "Chicharito" Hernández, quien no es convocado por el estratega del equipo nacional desde 2019.

"Seguro haremos un Zoom y no marca nada más que una charla entre un futbolista y un entrenador, así que no hay que hacer una especulación con eso", aseveró Martino. Respecto a Diego Lainez, Martino aseguró que estos enfrentamientos no son determinantes para el ex del América. Liga MX al día León. Anunció la contratación del defensa lateral derecho ecuatoriano Byron Castillo. Amistosos. El América y el Guadalajara tendrán duelos contra el Real Madrid y la Juventus, respectivamente. Arbitraje. Ha trascendido que Arturo Brizio renunciaría a la presidencia de la Comisión.