Ricardo Cadena está contento con el plante tapatío

Ricardo Cadena, aseguró que cuenta con un “plantel rico”, ya que con los jugadores de selección mexicana y futbolistas que están en recuperación, aunado a contar con algún refuerzo, tendría equipo completo.

“Para mí, tengo un plantel rico, tenemos la situación de los jugadores en recuperación. Son bajas importantes para el equipo y si nos llega alguna incorporación, viene bien y con los seleccionados tendremos equipos completos”, señaló.

De igual manera, el estratega rojiblanco enfatizó en que no cierra la puerta a que se sumen nuevos futbolistas a su plantel, luego de que su equipo necesita jugadores en posiciones clave, con variedad de ataque y opción de gol.

“El tema de refuerzos y si llega alguien, está en manos del consejo deportivo. Si vienen, no nos viene mal, el equipo necesita jugadores en posiciones clave, con variedad en ataque, opción de gol y no me cierro, si hay posibilidad, bienvenida”, dijo.

“Yo estoy alejado del tema de negociación, sé que nuestro presidente ya hizo el comentario y estoy esperando respuestas de parte de él”, dijo acerca del interés de las Chivas sobre Orbelín Pineda, quien no está jugando en el Celta de Vigo.— ESPN