Los Leones de Yucatán, hoy ante el Águila en una serie clave

La que parece ser la mejor etapa de los Leones en la temporada podría decantar en que, al llegar a la pausa por el Juego de Estrellas, estén mucho más arriba de lo que hace dos semanas estaban.

Hoy, los melenudos recibirán al Águila de Veracruz (22-21), al arrancar la última serie antes de la pausa. Yucatán entrará al partido de esa noche con marca de 22-23, a juego y medio de la cima ocupada por los Olmecas de Tabasco (21-19).

Los selváticos, a pesar de tener más victorias que los punteros, aparecen en el lejano sexto puesto de la cima de la Zona Sur.

Pero las actuaciones recientes tienen a Yucatán con marca de 7-3 en sus últimos diez partidos, una buena nota si se considera que llegaron a ser sotaneros, sin encontrar lo que ahora parecen haber encontrado.

Desde que se fue Luis Matos del timón (dos semanas atrás), los Leones han disputado 12 partidos y ganado ocho. De manera especial se ha notado el cambio en el bateo. Dionys César dejó de ser couch y Sergio Contreras asumió ese rol y la dinámica de juego, entre acciones y mentalidad, se han visto distintas. Los rendimientos de Cristian Adames y Art Charles, especialmente, se han notado de forma abismal. Su rendimiento ofensivo fue colosal, y sin duda, más en la hora cero.

Los Leones vienen de barrer a Saltillo, en una serie en que se soltaron bateando y sus lanzadores, generalmente, mantuvieron el buen paso. Ese es un punto en que los melenudos no se habían encontrado en gran parte de la temporada.

De acuerdo con la rotación, Yoanner Negrín está anunciado para abrir hoy el primero de la serie ante el Águila. Para hoy, los Leones tendrán en su line up a la mas reciente adquisición: Carlos “Cafecito” Martínez, otro ex de Grandes Ligas que llega al róster. Tomará el sitio de Brian Goodwin, quien llegó sin credenciales de gran productor, pero que no pudo mostrarse siquiera como un refuerzo consistente, propio a las necesidades del club.— Gaspar Silveira Malaver