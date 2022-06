Los toros, con duro panorama

Comparta este artículo

Amigos aficionados…

Como bien sabemos, la fiesta de los toros atraviesa por un momento crítico en Ciudad de México, con la prohibición de organizar festejos en la Monumental de Insurgentes.

Duro el panorama, aunque, de todos lados, se confíe en que podrá ganar la libertad ante los embates de prohibición que un juez ya dio como aceptada.

¿Prohibir las corridas o eventos taurinos?

Al buen entendedor, pocas palabras. Eso ni qué. Pero a quien no conoce la tauromaquia desde su fondo, desde la creación original, le costará mucho poder entenderlo, y siempre tendrán el ataque o la calumnia como principal arma de ataque.

Así, los que somos aficionados ahora además de las órdenes de los jueces (insistimos, esperando sean temporales), a lo que tenemos que llegar ahora es a toparnos con las ofensas que hacen los que van en pro de la abolición.

Y no, no me gusta responder nunca a lo que piensan los demás en torno a esto de la afición a la fiesta de los toros porque, dado lo que considero conocer de este tema, me permite pensar que hay suficientes razones para pensar en que la tauromaquia debe de seguir. Más allá de las tradiciones, más allá de la cultura.

Es, sin duda, un estilo de vida. O, pensado de otra forma, una forma de vivir. Porque el toro, la fiesta y todo su entorno, da de comer a millones de personas en el mundo. Y no, no se es imbécil o estúpido, como califica David Faitelson, por ir a los toros. Tampoco se es inculto o asesino, porque ganadores de Nóbel, afamados letrados, deportistas y gente de otras esferas gusta de la tauromaquia. No Faitelson. Ofender por ganar likes es tan bajo como los calificativos que usas en los espacios le brindan. En las redes y en los medios, cualquiera ofende, sin tener la razón.— Gaspar Silveira Malaver