Manuel Carrillo: umpire

La entidad que más beisbolistas tiene, hoy estará representada en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana por un elemento, pero no estará vestido de pelotero.

Será Manuel Carrillo Naal, “Manuelito”, como muchos le decíamos cuando corría por los campos de la Liga Yucatán antes de decantarse por la nada fácil profesión de ser umpire.

Será uno de los seis oficiales seleccionados por la Liga Mexicana para sancionar el clásico de media temporada. No será esta, sin embargo, su primera aparición en estos eventos, pero sí llama la atención que sea un oficial, en este caso un umpire, y no un pelotero, máxime procedente de un estado donde hay beisbolistas en todos sus rincones. Atrás quedaron grandes épocas pasadas, con Wílliam Berzunza, Juan José Pacho, Oswaldo Morejón, Luis Borges, por mencionar a algunos. No se entrará en detalles, ahora, del por qué de esa circunstancia entre el gremio peloteril. Hablaremos de Manuel Carrillo Naal, un todo terreno del béisbol, que fue jugador, anotador y ahora es estelar umpire profesional.

Lo primero, es recordarle al joven umpire algunos de los pasajes que vienen a la mente. El hijo de Manuel Carrillo Rendón y Sarita Naal llegó a la Liga como muchos otros cientos, a hacer deporte y, no hay duda de ello, a soñar con lo grande: ser pelotero profesional y triunfar como los grandes. Era un menudito pelotero, que a veces llamaba la atención por usar sus mangas largas en tonos que, acepta él, años después, eran como estrafalarios. Pero, no cabe duda, era su sello.

“Es cierto, estaba más delgado que ahora... Y así es: era con manga largas porque el sol de Mérida es demandante, y ahora más. Pero sí, buenos recuerdos aquellos, y enseñanzas por parte de todos”.

Una de las situaciones de las que más se ha tratado de hablar en años recientes en el deporte formativo es la de abrirse paso en las diversas líneas que las disciplinas dan. Uno que juega béisbol siendo niño no precisamente tiene que ser pelotero. De miles, millones, no todos van a llegar. Y Manuel no llegó, como muchos otros, en el papel de jugador, pero siente mucho orgullo que, cuando hoy salten las estrellas de la Liga Mexicana al diamante del Estadio Monclova, habrá un yucateco.

Nada fácil. Pero esta es su perspectiva de vida. Si se lee detenidamente, se podrá entender que para estar hoy entre la lluvia de astros, hay un proceso larguísimo y pesado. “Lo que significa para mí alcanzar objetivos como playoffs, Serie del Rey, Juego de Estrellas, son el resultado de las metas que me pongo cada temporada, llegar hasta el final, y eso hay que trabajarlo desde el primer día, el primer juego, la primera serie, y así avanzar cada partido luego hasta llegar a estos objetivos. Por lo tanto, en mi preparación para llegar a la pretemporada de cada año hago entrenamiento físico y gimnasio tres meses antes. Esa es una situación que no veo como extra porque desde la preparatoria el gimnasio ha estado presente en mí. Y la satisfacción personal cuando recibes la llamada o el email, de la invitación al Juego de Estrellas. Sí, llena de alegría y emociones porque para mí es una meta personal y laboral, y se cumplió en esta temporada. Es una gran satisfacción, pero ahora hay que seguir trabajando por lo que sigue, porque esto no es el tope, hay más cosas por las que se tienen que luchar”.

Manuel comenta, apropiadamente, que el béisbol, como todos los deportes, pueden llevar a la persona a diferentes encomiendas. La suya es una. “En el béisbol hay muchas opciones a seguir. Puedes ser pelotero, umpire, mánager, entrenador personal (trainer), couch, anotador, stringer (trabajadores de estadísticas)… hay muchas oportunidades”.

¿Te frustraste por no ser beisbolista?

“No. Fueron circunstancias. Jugaba los fines de semana, como muchos otros, entrenábamos por las tardes, pero me tocó ir a la escuela en la tarde y ya no podía entrenar, ni rendía igual en los partidos”.

Y entonces, “fue cuando tome la decisión de colocarme como anotador, y la sorpresa que me lleve que había mucha gente de mi edad anotando. Así estuve por unos años, hasta que poco a poco mis compañeros de anotación se convirtieron en umpires. De la generación que empecé, era el único que quedaba anotando, y veía como otros umpireaban y dije: ‘Si ellos pueden yo igual’”.

Como conocía ya los reglamentos de la Liga Yucatán, pidió una oportunidad y se le concedió. “Estuve aproximadamente dos años, con enseñanzas de todos, lo recuerdo muy bien; y me comentaron de Pedro Tun Lezama (hoy umpire reconocido en LMB), me presenté con él, porque asistía a ver jugar a su hijo Pedro Tun Cetina, que ahora igual es umpire de LMB. Me pidió mis datos para enviarla con el coordinador de Liga Mexicana, y fue en 2013 cuando recibí la llamada y me dijeron que había un lugar en la Academia de El Carmen (Nuevo León). Así fue el comienzo en la LMB”.

Su padre, Manuel Carrillo Rendón, fue uno de los más extrañados cuando Manuel Jr. les hizo saber su plan: “Me pareció extraño, porque no lo imaginaba en esa faceta. Ya estaba alejado del béisbol, por sus estudios, por un trabajo eventual que tenia, pero siempre los apoyamos en lo que ellos quisieran estudiar y trabajar, y pues le dije sí eso quieres adelante”. Fue cuando hable con sr. José Batún Garma ( Presidente de la Liga Yucatán en ese entonces) y me dijo que si puede ir como umpire en la Liga Yucatán, y lo colocaron en las categorías de 7-8 años, luego a 9-10 años y cuando me di cuenta lo enviaban a la categoría de 15-16 años.

La de 2022 es su octava temporada en la Liga Mexicana y el de hoy será su tercer Juego de Estrellas (2018 Mérida, 2019 Ciudad de México). Camino a esta profesión se topó con muchas complicaciones. La de ser juez es una de las más duras de todas las encomiendas en cualquier deporte.

“A pesar de que actúes con toda la honradez, a veces se dan situaciones en que son desfavorables a unos y causan desagrado, pero si lo haces conforme al reglamento, como debe de ser, te quedas con la satisfacción de haber cumplido con tu encomienda, aunque haya a quienes no les guste”, comenta Manuel Carrillo, quien además es licenciado en Pedagogía.

Dada la historia vivida por Manuel, el umpire que se inició siendo jugador, soñando en ser pelotero profesional, el yucateco expresa, a manera de mensaje y recomendación, “nunca perder la esperanza en nada. Y siempre creer en las condiciones de uno mismo. Si aprendes algo bien, te puede servir en la vida”.

Sin duda. Y si no te sirve en lo que soñabas, te puede abrir las puertas en otras aristas del inmenso abanico que es el deporte. “Cada que salgo de Mérida pienso que, al terminar la temporada, lo haga con la frente en alto, saber que hice lo mejor, qué entregué todo lo que tenía que dar, y no ser alguien que solo fue a ‘ver qué sucede’. No sería la justa recompensa para mis padres, mi familia, mi esposa y mi hija, porque siempre están ahí apoyando y haciendo el sacrificio igual que uno. Y menos dejar mal el nombre del Estado que represento”.

La suya, además, es una vida nómada, como la de los peloteros. Un día acá, otro día allá, y donde menos se está es en casa.

“Este trabajo nos da satisfacciones, pero también cada uno de nosotros nos ponemos a prueba cada año, porque lo más difícil, es alejarse de su hogar, de sus seres queridos, por bastante tiempo. Nos perdernos cumpleaños, graduaciones, o la primera ida a la escuela de los hijos, la primera caída de un diente, por mencionar algunas. Eso es lo más difícil: vivimos con esa lejanía, pero con la cercanía y el avance de la tecnología, aunque no es lo mismo estar presente que verte en una pantalla de teléfono. Nos acerca más la comunicación, pero no deja de ser difícil”. No cabe duda de ello.

Así la historia del que hoy será la única presencia yucateca oficial en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana, en el diamante, aclaramos. La oficina de los Leones, cargada de yucatecos, está presente casi en su totalidad en el Estadio Monclova, pero no habrá peloteros nacidos en esta tierra ni en los line ups titulares ni entre los suplentes.

Solo se anunciará: “Manuel Carrillo, umpire”.— Gaspar Silveira Malaver