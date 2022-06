Curry y Golden State confían en ganar otro anillo

Comparta este artículo

Steph Curry, de los Guerreros de Golden State, aseguró que “estar de vuelta en unas Finales es especial”, consideradas las adversidades que su equipo vivió en los últimos tres años, marcados por lesiones y la pandemia, en víspera de la serie por el título que arranca hoy contra los Celtics de Boston.

“Este es el desafío final, considerado todo lo que pasamos desde el sexto partido de las Finales de 2019 (perdidas ante los Raptors de Toronto). Miras el trabajo que has realizado y ves que ha dado premio. Estar de vuelta es especial”, dijo Curry en la rueda de prensa organizada en la víspera del comienzo de las Finales.

Tras caer en 2019 contra los Raptors, los Guerreros perdieron a Kevin Durant, quien recaló en los Nets, y tuvieron que renunciar a Klay Thompson por una larga serie de graves lesiones, lo que les apartó de la pela por el título en las últimas temporadas.

Sin embargo, Curry reconoció que el pasado verano tenía mucha confianza sobre las opciones de volver a ser protagonistas este curso.

“Tenía confianza porque sé lo que somos, por el regreso de Klay. Sabíamos que este año podíamos ser un problema. Nos faltan cuatro victorias más para conseguirlo, pero tenemos buenas sensaciones”, afirmó.

A nivel personal, admitió que a sus 34 años su “vida es distinta” y que aceptó de forma positiva la responsabilidad de compartir su experiencia con los elementos más jóvenes de su equipo.

“Me acuerdo de dónde vengo, cada día. Esto es un viaje y normalmente las cosas buenas pasan porque sabes apreciar el viaje”, aseguró.

No hay favorito

Ime Udoka, entrenador de los Celtics, aseguró que la experiencia de su equipo en las Finales de la NBA comparada con el largo recorrido de Golden State no afectará la competición en la pista, porque “es solo baloncesto.”

“En cuanto superes la intensidad de los días previos, en la pista no hay muchos cambios. Contamos con jugadores que jugaron finales de Conferencia, que jugaron séptimos partidos de playoffs”, afirmó Udoka.

“Creo que cuando saltemos a la pista sabremos sostener la presión. Es solo baloncesto, somos jóvenes y lo vivimos de esta manera”, agregó.

Si los Guerreros pelean por su cuarto anillo en los últimos ocho años, con seis finales alcanzadas, los Celtics no llegaban tan lejos en los playoffs desde 2010, cuando se rindieron ante los Lakers en siete partidos.

Debutante al mando de un equipo de la NBA, Udoka está consiguiendo resultados extraordinarios y recordó el inicio de su carrera de entrenador, con experiencias al lado de Gregg Popovich en San Antonio en calidad de asistente.

“No hemos hablando recientemente, pero sé que me sigue. Me llamó, pero no pude contestar, y me dejó un mensaje en el buzón”, contó el preparador.

Expresó su satisfacción por la relación que tiene con la directiva de los Celtics, que apostaron por él al comienzo de esta temporada.

A escasas horas del comienzo de las Finales, Udoka debe gestionar unas situaciones complicadas con Marcus Smart, que arrastra problemas en un tobillo, y Robert Williams, que sigue con molestias en una rodilla.

Udoka destacó que el problema de Smart “irá mejorando” a lo largo de la serie, al tratarse de un trauma por contusión, mientras que deberá gestionar con cuidado los minutos de Williams, al venir de una operación de rodilla.

Con sabor mexicano

Esta final tendrá un sabor especial para el público mexicano, ya que Juan Toscano-Anderson será el primer basquetbolista del país en estar en una serie definitoria por el anhelado Larry O’Brien.

El alero de 29 años disputó 73 partidos en la temporada, en la que promedió 13.6 minutos por partido, 4.1 puntos, 2.4 rebotes y 1.7 asistencias. También hizo historia al ser el primer mexicano en estar en un “All-Star Game” en el concurso de clavadas y culminar en el segundo lugar.

Pero su trayectoria para ser un constante del esquema de Steve Kerr no ha sido nada fácil y estar en uno de los equipos de mayor competitividad en la NBA habla de su gran compromiso y entrega que tiene por dejar su nombre grabado en esta serie, así es como lo reconoce Fabricio Oberto, exbasquetbolista de San Antonio, Washington y Portland Trail Blazers.

“Me parece que ya no es algo que tenga que ser medido si gana o no, si juega o no. Es todo el camino que hizo durante todo el año y el pasado para ganarse un contrato, ganarse un lugar en un equipo tan competitivo. Eso ya habla de su ADN, de que no es un jugador que va por ahí sin dejar marca. Entonces eso me parece muy bien y va a estar listo”, manifestó para El Universal el exjugador argentino.

La clave para Juan Toscano y dejar su nombre grabado en la historia de estas finales será, “Estar listo para cuando lo necesite Steve Kerr. Lo único que puede hacer y lo único que puede controlar es estar al máximo en su estado, en entender el rol que tiene y si le toca estar en la cancha es el momento que tiene que aprovechar”, comentó Oberto.

Para el exbasquetbolista, el mexicano ha tenido la mejor disposición para ayudar como sea a su equipo a conseguir los objetivos, “Él quiere jugar y ayudar al equipo, no tiene otra. Estoy seguro que no está pensando en si mete puntos o no, él entra a correr y ser como una bestia que va y viene en lo que pueda sumando al equipo y eso cuenta”, finalizó.—EFE