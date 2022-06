Firme con Washington; el gerente general de los Nacionales despeja las dudas

Comparta este artículo

El estelar patrullero de los Nacionales de Washington, Juan Soto, ha sido mencionado en varias especulaciones en torno a la fecha límite de cambios de este año. Sin embargo, el gerente general de Washington, Mike Rizzo, no pudo haber sido más claro ayer al hablar sobre las intenciones del equipo de mantener por más tiempo al dominicano en sus filas.

“No cambiaremos a Juan Soto”, dijo Rizzo en la estación de radio local 107.7 The Fan. “Se lo hemos dejado claro al jugador y a su agente. Entiendo que los periodistas tienen que llenar un papel todos los días. Es bueno atraer atención a una historia, pero tenemos todas las intenciones de construir un equipo alrededor de Juan Soto. Hemos hablado con su agente muchas veces. Recientemente, nos sentamos con él cuando estaba en Washington, D.C. y le dejamos claro que no estamos interesados en cambiarlo Pero, al parecer, el resto del mundo no nos cree. Ésa es nuestra posición”.

Soto podría ser agente libre luego del 2024 y Buster Onley, de ESPN, informó en mayo que Washington ha intentado llegar a un acuerdo para una extensión de contrato con el estelar de 23 años, pero no han podido alcanzar un punto medio. .—ESPN