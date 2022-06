Se retira Tuitt de la NFL

Comparta este artículo

El liniero defensivo Stephon Tuitt anunció ayer su retirada tras jugar ocho años con los Acereros de Pittsburgh.

“Me gustaría anunciar oficialmente que he tomado la decisión de retirarme de la NFL”, escribió Tuitt en un comunicado en el que también expresó su gratitud con el entrenador Mike Tomlin.

“Estoy agradecido de la oportunidad de representar a Pittsburgh durante las últimas ocho temporadas. Tengo la suerte de dejar este juego con mi salud. Quiero agradecer al entrenador Tomlin. Fue un honor y un privilegio jugar para este equipo histórico”, agregó el jugador nacido hace 29 años en Miami.

En su carrera, acumuló 34.5 capturas y 246 tacleadas, 175 en solitario en 91 partidos jugados, que lo colocaron en el lugar número 20 en la lista de más capturas en la historia del equipo.

En 2020 el liniero tuvo su mejor temporada al conseguir 11 capturas, pero una lesión en la rodilla lo marginó del terreno de juego en la campaña 2021.

“Stephon siempre se ha manejado con clase y madurez. Agradezco a Stephon todo lo que hizo por los Acereros durante su carrera de ocho años”, escribió, por su parte, el gerente general de Steelers, Omar Khan.

Tuitt llegó a la NFL seleccionado en la segunda Ronda del Draft 2014 por el equipo de Tomlin.

Durante la agencia libre Pittsburgh no contrató a nadie para cubrir el hueco que dejará Stephon. Confían en que ese papel lo desempeñe el novato DeMarvin Leal, ex de Texas A&M, seleccionado en la tercera ronda del Draft de la NFL 2022.—EFE