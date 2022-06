Leo Fernández sueña con el campeonato

Comparta este artículo

eonardo Fernández aseguró que su principal objetivo de cara al Apertura 2022 es salir campeón con los Diablos Rojos, aunque también acaricia el sueño de estar con su selección en Catar 2022.

Por eso, garantizó que dará todo para que el Toluca esté peleando arriba.

“Me encantaría salir campeón, me vuelve loco salir campeón. Obviamente que en lo personal me vaya bien y me encantaría llegar a la selección, sería el máximo objetivo después de salir campeón”, aseguró el mediocampista uruguayo.

El talentoso volante agregó que en la mente de los Diablos Rojos el objetivo está claro y subrayó que la llegada de refuerzos ha fortalecido al grupo en todos sentidos.

“La necesidad de estar arriba y las ganas de uno siempre son las mismas, más allá de quiénes estén. Estamos en un club que no nos permite estar abajo”, comentó Fernández. “Desgraciadamente, tuvimos un torneo bastante complicado (en el Clausura 2021), pero nuestra intención es siempre pelear arriba”, agregó.

“Ahora, la gente que llegó se acopló muy bien, se empezó a entender con el equipo. Toda la gente a la que le tocó tener algún minuto lo está haciendo muy bien, parece que ya nos conocemos, lo cual habla de la predisposición para unirse rápido”, concluyó el jugador de los Diablos Rojos.— EL UNIVERSAL