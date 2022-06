Marineros de Seattle pierden sin hit... y el juego

Comparta este artículo

Los Marineros de Seattle le rompieron el juego sin hit al abridor Frankie Montas en la octava entrada, y terminaron superando ayer 2-1 a los Atléticos de Oakland.

Luego que Montas vio estropeado su intento por conseguir un juego sin imparable, el relevista A.J. Puk recibió un par de carreras con lanzamientos descontrolados, cuando había dos outs del noveno inning.

Los Marineros llenaron las bases con tres boletos y dieron la vuelta a la pizarra gracias a los pitcheos desviados de Puk, para completar la barrida en la serie de tres juegos.

Seattle ganó con dos hits, ambos en el octavo rollo.

Montas aceptó otro indiscutible y fue retirado tras la conclusión de la entrada.

Recetó ocho ponches en ocho innings, su labor más prolongada en la campaña. Se marchó con la ventaja de 1-0, pero ha recibido una o cero carreras de apoyo en 11 de sus 15 aperturas.

Se espera que sea uno de los abridores que se muden de equipo, cuando se acerca el plazo del 2 de agosto para pactar canjes.

DANSBY SWANSON sacudió un par de jonrones y los Bravos de Atlanta manufacturaron una amplia ventaja temprano para luego resistir ante los Gigantes de San Francisco, imponiéndose 7-6 para su decimoctava victoria en 21 juegos este mes.

Swanson, cuyo jonrón prendió el rally de tres carreras en el noveno inning para el triunfo 4-3 ante los Gigantes la noche previa, acabó con tres hits y tres carreras impulsadas.

Swanson inició la baja del primer acto con un cuadrangular y también la sacó en el cuarto, su decimosegundo de la campaña, para el 7-1.

FREDDIE FREEMAN insistió en que no ha tenido mucho tiempo de meditar sobre su próximo retorno a Atlanta, donde fue el rostro más querido de los Bravos y ayudó a conquistar la Serie Mundial el año pasado.

El ahora primera base de los Dodgers, mostró sin embargo que está listo para tener una buena actuación.

Freeman disparó un jonrón y produjo tres carreras previo a lo que promete ser un fin de semana cargado de emociones. Clayton Kershaw y Los Ángeles derrotaron ayer 10-5 a los Rojos de Cincinnati para barrer la serie de la temporada.

Los Dodgers se encaminan ahora a Atlanta, donde Freeman fue clave para la coronación en octubre.

“No he pensado en eso todavía”, dijo Freeman. “Simplemente estoy ansioso por llegar a casa y ver a mi familia. Ha estado en Atlanta durante un par de días. Me han preguntado un par de veces y en cierto modo... todo lo que me importa es llegar a casa con mi familia. Mañana podrán hacerme esas preguntas y veré qué emociones tengo”.

Freeman se declaró agente libre y firmó un contrato de 162 millones de dólares y seis años con los Dodgers.

El estelar primera base batea para .303 con ocho jonrones y 45 remolcadas.

MICHAEL CHAVIS conectó un jonrón en el octavo inning para empatar el juego, luego aportó un joya defensiva y culminó con el sencillo productor de la carrera en el décimo, con lo que los Piratas de Pittsburgh doblegaron 8-7 a Cachorros de Chicago.

El cuadrangular solitario de Chavis empató la pizarra 7-7 luego que los Cachorros habían anotado cinco veces en la alta del octavo.

En el décimo, Chavis fildeó un rodado de Jason Heyward por primera base y sacó out en el plato a Patrick Wisdom. La decisión del umpire fue ratificada tras la revisión.

En la parte baja, Chavis empalmó un bombito al derecho que cayó frente a Scott Effross (1-3) y el corredor automático Ke’Bryan Hayes anotó tras una colisión con el receptor Wilson Contreras. Hayes, quien previamente bateó un jonrón, quedó inmóvil por un rato antes de reincorporarse por sus propios medios.

El colombiano de los Piratas José Quintana permitió dos carreras y seis hits con seis ponches.— AP