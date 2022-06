Venados de Yucatán, orgullosos

Comparta este artículo

¿Qué significa vestir la playera de los Venados?

“¡Claro que pesa mucho!” comenta Carlos Rosel Bermont, uno de los seis yucatecos que tendrá el plantel astado en el Apertura 2022 de la Liga de Expansión.

“Y en esta primera ocasión que tengo de vestirme de venado, de representar al equipo de mi tierra en su categoría máxima, es algo de mucha importancia para mi carrera”.

Rosel Bermont es la más reciente adquisición de los ciervos y en él hay cifradas muchas ilusiones y expectativas, dada la trayectoria recorrida por el “Chivo” en Liga MX y en Expansión. El técnico Andrés Carevic considera al nacido en Mérida para el partido inicial del torneo, el domingo ante los Correcaminos, pero no en el arranque, dado que recientemente llegó al club y está adaptándose. Pero Rosel afirma que “muero de ganas por jugar y aunque sea unos minutos estaré el domingo en el primer partido”.

El más experimentado en cuanto a vestir la playera de los ciervos es Eduardo Fernández Aldana, quien lleva ya una década siendo parte de la organización. El mediocampista considera que “a veces pasan los años y cuando te ves vistiendo el uniforme de tu equipo, del equipo de nosotros los yucatecos, no puedes menos que sentirte orgulloso. Esperemos que este año se nos pueda dar y alcanzar el campeonato. Para eso estamos trabajando”.

Otro de la sexteta de yucatecos es el defensa Ángel Adonay González Baak, un jovencito nacido cerca de Tixkokob, hijo de un gran aficionado a los deportes (Ángel “Bebo” González). Es el orgullo de Euán, distante a cinco kilómetros de la cabecera de la tierra de los panuchos y las hamacas. De todos los jugadores originarios de territorio yucateco es el que mayor regularidad ha mostrado en los torneos anteriores, con varias apariciones en el once titular. Motivado por estar de vuelta con el platel, el volante afirma que la clave ha sido “no dejar de trabajar, es la fórmula para ir adelante siempre. Hay que pelear por el puesto, no por ser yucateco te pondrán a jugar, sino por tus aptitudes”.

Lo mismo considera Miguel Mayo Canul, mediocampista que poco a poco ha dejado sentirse en el equipo astado. “Tengo muchas ilusiones para este torneo. Nada fácil ganarse el puesto entre tantos jugadores destacados, pero esa es la línea básica: pelear con todos para estar en la cancha”.

Goleador en Tercera División desde Cantera Venados, Khaled Amador Bastarrachea ha ido planteando opciones para el entrenador, pues no solamente se ha dejado ver como delantero, sino que igual puede ser usado como medio (de hecho aparece registrado así). “En este equipo se pelea el puesto, pero se aprende igual. Hay muchos jugadores de quienes aprender. Y vamos a seguir luchando para mejorar”, dijo Khaled, conocido por sus abundantes tatuajes, rizos y, sin faltar, su Vochito arreglado especialmente.

Y Alejandro Dogre Millet, quien empezó como titular el torneo pasado, cree firmemente que “el estar como suplente me motiva a prepararme, a estar listo siempre para cuando sea necesario entrar. Jugar con los Venados me alegra mucho, me motiva”.

Sobre ellos, Carevic, quien fue jugador de los Venados antes de ser entrenador, es contundente: “Creo que los muchachos de casa deben sentir la responsabilidad, del porqué están aquí. Y dejarse ver, claro, porque hay niños que se motivarán siguiéndoles la huella. Ser de Venados debe ser una alegría para los jugadores y una motivación para los chicos que quieren abrirse camino”. Rodolfo Rosas Cantillo, presidente de los ciervos, lo respalda: “Es la identidad del equipo, la gente de casa. El proyecto está pensado en ver crecer al futbolista yucateco”.— Gaspar Silveira Malaver