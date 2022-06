Piqué está sufriendo por Shakira, asegura Joan Laporta, presidente del Barcelona

Comparta este artículo

Pasan los días y no para la novela por el proceso de separación entre el futbolista español Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira. Aunque ambos han mantenido un silencio prudencial, en los medios de comunicación pareciera que se estuviera librando un capítulo aparte. Ahora, fue nada más y nada menos que Joan Laporta, presidente del Barcelona quien diera su opinión sobre ala polémica. Esto dijo.

Joan Laporta asegura que Piqué está sufriendo por Shakira

Luego de que cobrara eco un video en el que aparentemente Shakira no deja entrar a Piqué a su casa en la ciudad condal, saltaron a la palestra pública unas inesperadas declaraciones del presidente del Barcelona, equipo en el que Piqué pareciera no tener el futuro asegurado

Sorpresivamente, Joan Laporta se mantuvo al margen del tema deportivo y optó por hablar del ámbito en el que la mayoría de hombres del club culé han preferido callar: la separación de Piqué y Shakira.

En unas declaraciones reseñadas por las revistas '¡Hola!' y 'Caras', Laporta da a entender que Piqué no la está pasando nada bien.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, se lee en los medios en cuestión.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, habría asegurado Laporta.

Amigos de Piqué le habrían puesto apodo a Shakira por 'odiosa'

Los últimos reportes sobre la polémica separación entre el futbolista y la cantante es la convivencia que tenía Shakira con los más allegados a Gerard Piqué, pues al parecer la cantante no era del agrado de los “amigos” de su ex pareja.

Esta información ha sido compartida por la periodista Lorena Vázquez, quien aseguró que Shakira nunca logró congeniar con los amigos de Gerard Piqué, a tal grado de que estos le pusieron un apodo a modo de burla, refiriéndose a la cantante como ‘La Patrona’.

Un apodo con el cuál además de hacerle burla, generaba muchas peleas entre ellos pues la cantante sabía de él.

“Todo el entorno de Gerard Piqué conoce a Shakira como ‘La Patrona’ porque por lo visto, tampoco gastaba demasiado buen carácter con las amistades del futbolista”.

La periodista también comentó que Shakira quiere dejar Barcelona cuanto antes, argumentando que el único motivo por el cual seguía ahí, era solo porque estaba con Gerard Piqué, puesto que tampoco tiene amistades en la ciudad